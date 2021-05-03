شم النسيم 2021.. شوارع الأقصر خالية من المواطنين

خلت شوارع مدينة الأقصر وكورنيش النيل من المواطنين، ومن وجود أي مظاهر للاحتفال بيوم شم النسيم، اليوم الاثنين، وذلك مع تطبيق إجراءات أمنية مشددة لمنع التجمعات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعه لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وانتشرت دوريات للشرطة فى كافة أنحاء المدينة، كما انتشرت خدمات أمنية بطول كورنيش النيل لمنع التجمعات، فيما أغلقت محافظة الأقصر الكورنيش والحدائق والمتنزهات العامة والخاصة لمدة 24 ساعة.

وقال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال شم النسيم، للحد من انتشار فيروس كورونا، مشدداً على متابعة رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع المنشآت العامة والحكومية ووسائل المواصلات العامة، مع استمرار تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم بالمنشآت العامة والحكومية بجميع مدن المحافظة.

ووجه محافظ الأقصر بالمرور الدوري، من خلال اللجان المعنية على الكافتيريات والمولات التجارية وغيرها، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع منع أي صور للتجمعات، حرصاً على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وطالب محافظ الأقصر المواطنين بضرورة التعاون والالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، خاصةً ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وتفهم طبيعة المرحلة، التي تحتم الالتزام التام بكافة التعليمات الواردة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والعبور من تلك المرحلة بسلام.