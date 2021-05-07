ظهر في الاختيار 2.. قصة استشهاد اللواء «امتياز» قائد مأمورية الواحات

عرضت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل الاختيار 2، مشاهد من معركة الواحات التي وقعت يوم 20 أكتوبر 2017، واستشهد فيها 16 من ضباط الأمن الوطني والعمليات الخاصة، خلال مواجهات مع عناصر إرهابية يتزعمهم الإرهابي الهالك عماد عبد الحميد، الذراع الأيمن للإرهابي هشام عشماوي.

وكان من بين شهداء الشرطة فى هذه المعركة، الشهيد اللواء امتياز إسحاق محمد، الضابط بإدارة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، والذي كان الرتبة الأكبر من بين ضباط المأمورية، وكان حينها برتبة «عميد».

عملية الواحات

في ساعة مبكرة من صباح يوم 20 أكتوبر 2017، ودّع اللواء امتياز زوجته وأبناءه متوجها إلى عمله، بعد إبلاغه بمأمورية لاستهداف عناصر إرهابية شديدة الخطورة بمنطقة الواحات، قصد جهة عمله، وأعدّ عدته واستقل السيارة التى ستنقله من مكان عمله إلى مكان المواجهة.

وصلت القوات إلى مكان المعركة، حيث كانت المأمورية مؤلفة من ضباط قطاعي الأمن الوطني والمركزي، وما إن وصلوا حتى بدأ إطلاق النار من العناصر الإرهابية، مستخدمين أسلحة ثقيلة ورشاشة، وأبدى ضباط الشرطة بسالة في مقاومة العناصر الإرهابية، التي اتخذت من ربوة عالية مكانا لإطلاق النار على القوات، وأُصيب اللواء امتياز كباقي زملائه، حتى فاضت روحه الطاهرة إلى ربه.

حزن على منسي

وقبل استشهاده «امتياز» بأشهر قليلة، حدثت عملية استشهاد العقيد أحمد منسي، في كمين البرث بشمال سيناء، والتي أحزنته كثيرًا، وكان يدعو ربه لينول الشهادة، حتى كتبها الله بعد 3 أشهر من استشهاد منسي ورجاله.

القصاص لـ«امتياز»

حدث القصاص للعميد الشهيد بتنفيذ حكم الإعدام فى الإرهابي الليبي عبدالرحيم المسماري، أحد أهم العناصر المشاركة فى العملية، كما جرى الثأر من قبل في اليوم التالي للعملية، بقتل عشرات العناصر التكفيرية، وعلى رأسهم الإرهابي عماد عبدالحميد، مساعد الإرهابي هشام عشماوي.