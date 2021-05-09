شقيق الموسيقار جمال سلامة عن الخلاف مع طليقة شقيقه: «واخداها عافية»

كشف الموسيقار فاروق سلامة، شقيق الموسيقار الراحل جمال سلامة، تفاصيل الخلاف بين وفاء بناني طليقة الموسيقار الراحل، وبينهم، مشيرًا إلى أن شقيقه أحسن الله ختامه ومات وهو مبتسمًا، يشير بسبابته للشهادة في العشر الأواخر من رمضان، معتبرًا أن سبب الخلاف بينه وبين طليقة شقيقه أنها «مغربية وواخداها عافية».

وقال سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، إن الموسيقار الراحل أعطى أبنائه الثلاثة من طليقته 3 شقق مساحتهم 1000 متر، لافتًا إلى أن سبب الخلاف هو رغبة طليقته في دخول شقة ابنته سونيا سلامة، والمقيمة في أسبانيا، التي خصصها كمكتب له، والحصول على مقتنياته، مشيرًا إلى أن سلامة كتب الشقة باسم ابنته بشكل رسمي.

وأوضح الموسيقار فاروق سلامة، أن ابنة أخيه أرسلت إليه توكيل رسمي عبر السفارة، للحفاظ على شقتها التي ورثتها من والدها، وأنه بناء على هذا التكليف غير «كالون» باب الشقة، لافتًا إلى أن طليقته تحتفظ بنسخة من مفتاح الشقة.

وأشار سلامة، إلى أن طليقة الموسيقار الراحل، لم تزور شقيقه الموسيقار جمال سلامة عند مرضه، ولم يذهبوا للمستشفى عند وفاته، معتبرًا أن سبب مقاضاتها لهم، أنها «مغربية وواخداها عافية»، وترغب في الحصول على مقتنياته الشخصية من الشقة التي كتبها لابنته سونيا.