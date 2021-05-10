عاصفة رملية شديدة تجتاح مدينة طور سيناء وتساقط أمطار خفيفة

تعرضت مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، لعاصفة رملية شديدة اليوم الإثنين، وتلبدت سماء المدينة بالغيوم، وسط تساقط أمطار خفيفة .

محافظة جنوب سيناء تعلن حالة الطوارئ

وأعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى، تحسبًا لحدوث أي طوارئ، وقال مصدر بمركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، إنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى، والتأكيد على جميع رؤساء المدن بنشر المعدات الثقيلة على الطرق الدولية، لرفع الرمال حال تواجدها على الطرق الدولية والسريعة كلًا في نطاق مدينته.

جميع الطرق الدولية تعمل بشكل طبيعي

وأكد المصدر أن جميع الطرق الدولية تعمل بشكل طبيعي ولم يجر غلق أي منها، وجرى التواصل مع إدارة المرور، لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالحد من السرعة على الطرق الدولية.

وأوضح أن الإدارة العامة لمرور جنوب سيناء كثفت من تواجد الدوريات المرورية على الطريق الدولي و الطرق الرئيسة الرابطة بين المدن وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية وانتشار الخدمات المرورية علي الطرق بالإضافة إلى مراقبة سرعة السيارات بالرادارات .

وناشدت إدارة مرور جنوب سيناء قائدي السيارات بتوخي الحذر على الطرق والحد من السرعات أثناء القيادة بسبب زيادة الرياح المحملة بالرمال مع الالتزام بتعليمات المرور حفاظا على سلامتهم وإغلاق نوافذ السيارات أثناء القيادة .