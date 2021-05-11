ربيع: 10 جراجات بحرية لانتظار السفن في حالات الطوارئ بقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ مشروع قناة السويس الجديدة فتح الآفاق من خلال تطوير المجرى الملاحي، وجرى البدء في تطوير وإنشاء 10 جراجات بحرية في القناة الأصلية والجديدة مخصصة لانتظار السفن في حالات الطوارئ بما لا يعيق حركة الملاحة، وإنشاء 37 قيسون لرباط السفن بمنطقة البحيرات المرة بما يضمن أعلى مستويات السلامة البحرية للسفن العابرة بقناة السويس.

وأضاف ربيع خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات التابعة لهيئة قناة السويس، أنّ الرئيس السيسي وجّه بالحرص على تحديث الأسطول البحري لقناة السويس، وكان للهيئة برنامج متكامل لإنجاز هذا التحديث وفق أحدث المعايير العالمية، بإضافة العديد من الوحدات البحرية التي تسهم بشكل فعال في دعم قدرات الهيئة على إنجاز الأعمال والمشروعات المختلفة بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة في مجال بناء السفن وزيادة أحجامها وحمولاتها.