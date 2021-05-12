«آيركايرو» تستعد لزيادة رحلاتها وانضمام 3 طائرات جديدة مايو الجاري

ذكرت مصادر بوزارة الطيران المدني، أنَّ شركة «آيركايرو» التابعة لوزارة الطيران المدني، ستتسلم 3 طائرات جديدة من طراز A320Ceo-Sharklet خلال أيام، وذلك قبل نهاية شهر مايو الجاري، ليصبح أسطول الشركة 12 طائرة بنهاية العام الحالي، وذلك ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 19 طائرة حديثة بمنتصف 2024.

وتسلمت الشركة أولى طائراتها الجديدة من طراز A320Ceo-Sharklet في شهر نوفمبر 2020، كما تسلم الطائرة الثانية من نفس الطراز في نهاية فبراير 2021 من مصنع شركة آيرباص في هامبورج.

زيادة رحلات الشركة إلى أوزبكستان خلال مايو الجاري

في غضون ذلك تستعد شركة «آيركايرو»، لزيادة رحلاتها بين مدينتي «شرم الشيخ وطشقند» بأوزبكستان لتصبح رحلتين أسبوعيًا يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع يضاف إليها رحلتين أسبوعيا بين «القاهرة وطشقند» وذلك خلال أيام، قبل نهاية مايو الجاري.

تحديث أسطول الشركة بحلول منتصف مايو المقبل

كان حسين شريف رئيس مجلس إدارة آيركايرو، كشف أنَّ الشركة تهدف لتحديث أسطولها ليرتفع إجمالي عدد طائراتها الحديثة إلى 19 طائرة بحلول شهر يونيه 2024، مشيراً إلى أنَّ الشركة تهدف أيضاً لفتح أسواق جديدة، فى ظل توجهات وزارة الطيران المدني باتخاذ التدابير التسويقية والبيعية التي تتضمن تدفقات لشرائح متعددة من الركاب، ما يسهم في عودة حركة السياحة لطبيعتها بالمطارات المصرية وداخل المنتجعات السياحية وباقي الصناعات والخدمات القائمة على تدفق حركة الركاب للمطارات المصرية.

الدولة تستمع للمستثمرين السياحيين وتتعرف على مطالبهم

وكان وزيرا الطيران المدني، والسياحة والآثار، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، التقيا عدد من مستثمري وأعضاء مجلس النواب بالغردقة، في إطار حرص الدولة على الاستماع للمستثمرين السياحيين للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم لدعم وزيادة حركة السياحة والطيران الوافدة إلى هذه المحافظات، وبحث التحديات التي تواجه صناعة السياحة بها.