إجازات ومنح وهدايا.. خيرات موسم العيد للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص

دأبت بعض الجهات والمؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاص، على صرف منحة عيد الفطر، كنوع من تكريم العاملين بها في المناسبات المختلفة، لا سيما المناسبات الدينية ومنها الأعياد، وذلك في صورة منحهم مكافآت مالية، أو تقديم هدايا عينية، أو مادية وشهادات تقدير وإجازات رسمية لهم، وغيرها من صنوف التكريم.

جهات حكومية ومؤسسات قطاع خاص دأبت على صرف المنحة للعاملين بها

وتساوى التكريم بمختلف أنواعه، مؤسسات القطاعات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، ومؤسسات ومصانع وشركات القطاع الخاص، بصرف العديد من الجهات منح ومكافآت بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذي هل علينا اليوم الخميس أول أيامه.

وتختلفت طريقة التكريم، بحسب طبيعة عمل وإمكانات وقدرات كل جهة، لمنحة عيد الفطر، فقد تكون هذه المنحة في صورة مكافآت مالية، تتراوح بين صرف نصف راتب إلى راتب شهر من الأساسي لكل موظف، بينما اعتادت جهات أخرى، على أن تكون منحة العيد، على شكل هدايا عينية، توزع في صورة «علب كحك العيد على العاملين».

التأمين الصحي ومترو الأنفاق والسكك الحديدية صرفت المنحة

ورصدت «الوطن»، بعض الجهات الحكومية والخاصة، التي قدمت منحا للعاملين بها بمناسبة عيد الفطر، ومن بينها الهيئة العامة للتأمين الصحي، وهي من الهيئات ذات الكوادر الخاصة، التي أعلنت، قبل أيام قليلة من حلول عيد الفطر، عن منح جميع العاملين بالهيئة ووحداتها وفروعها، مكافأة قدرها شهر من الراتب الأساسي بحد أدنى 1500 جنيه، وللمتعاقدين بعقود مؤقتة 1200جنيه.

وكذلك أعلنت وزارة النقل، منح العاملين بهيئة السكك الحديدية وهيئة تشغيل مترو الأنفاق التابعتين للوزارة، صرف 800 جنيه مكافأة عيد الفطر لكل من العاملين بالسكك الحديد، والعاملين بجهاز مترو الأنفاق.

وفي السياق ذاته، أعلنت مشيخة الأزهر الشريف، قرار الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بصرف 700 جنيه منحة عيد الفطر المبارك.

وكذلك صرفت جهات أخرى، مثل شركات المقاولون العرب وهئية قناة السويس، والبنوك التابعة للبنك المركزي، وبعض شركات البترول، منحة مادية وهدايا عينية للعاملين بها.

كما دأب بعض أصحاب المصانع والشركات، خاصة شركات الأغذية، بالقطاع الخاص، بصرف مكافآت مالية تتراوح من 300 إلى 700 جنيه، للعاملين بها، وأخرى اكتفت بصرف «علب كحك العيد».