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براءة 10 مسؤولين سابقين بالتعليم من تهمة صرف مبالغ لقيادات دون وجه حق

كتب:

محمد عيسى
04:55 م | الإثنين 17 مايو 2021
مجلس الدولة

مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة 10 من مسؤولي مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد سابقًا، من تهمة إعداد كشوف الأجر الإضافي، وبدل أيام العطلات بأزيد من المستحق لقيادات المديرية.

فيما أدانت المحكمة، المُحال السادس مدير الشئون المالية والإدارية سابقا بالمديرية، وعاقبته بخصم أجر 60 يومًا من راتبه عن التهم المنسوبة له، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أعد كشوف تقدير الأجر الإضافي وبدل عن أيام الجمع والعطلات عن شهري أغسطس وسبتمبر عام 2016 بأزيد من المستحق قانونا لقيادات مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، ما ترتب عليه صرف مبالغ مالية لهم بدون وجه حق بإجمالي مبلغ 12445.69 جنيها ووقع على هذه الكشوف بصفته المختص ومدير إدارة شئون العاملين على الرغم من عدم تكليفه بذلك وكونه ليس المختص بذلك.

كما أعد المُحال الثاني، واشترك في تقدير أعد كشوف تقدير الأجر الإضافي، وبدل عن أيام الجمع والعطلات عن شهري أكتوبر ونوفمبر 2016 بأزيد من المستحق قانونا لقيادات مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، ما ترتب عليه صرف مبالغ مالية لهم بدون وجه حق بإجمالي مبلغ (16104.63 جنيها) ووقع على هذه الكشوف بصفته المختص على الرغم من عدم تكليفه بذلك وكونه ليس عمله، وساهم باقي المحالين في الاشتراك بالمخالفة كلً على حسب موقعه الوظيفي.

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