توقف دخول المساعدات لقطاع غزة بعد تعرض معبرين حدوديين لهجمات

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها، مستهدفة قطاع غزة، التي اسفرت عن استشهاد العشرات وإصابة المئات من الشعب الفلسطيني، وشنت هجوما على معبرين حدوديين، أسفرت عن تعليق تقديم المساعدات إلى قطاع غزة الفلسطيني عقب هجمات على معبرين للحدود اليوم الثلاثاء، بعدما تواصل تبادل إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة، ووقوع مزيد من الخسائر في الأرواح، من بينهم اثنان من عمال الإغاثة الأجنبية من تايلاند.

ووفقا لوحدة إدارة تنسيق الأنشطة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة المعروفة باسم «كوجات»، تم فتح معبري إريز وكرم أبو سالم بشكل مؤقت من الساعة 11 صباحًا إلى 5 مساء للسماح بتوصيل إغاثة، من بينها معدات طبية ووقود مقدمة من منظمات دولية.

وجاء في بيان الوحدة، أن قنبلة هاون ضربت معبر إريز، وأطلقت قنابل هاون صوب معبر كرم أبو سالم.

وأصيب جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي بجروح بسيطة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.

وقال البيان إنه «عقب ذلك، تم اتخاذ قرار بوقف دخول بقية الشاحنات».

جددت المدفعية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، قصفها للمناطق الحدودية لقطاع غزة.

وأدى سقوط قذيفة قرب مسجد الأبرار إلى استشهاد مواطن وإصابة عدة مواطنين بجراح ونقل الشهيد والمصابون إلى مستشفى الشفاء بغزة حيث وصفت جراح بعضهم بالخطيرة.

ودمرت طائرات الاحتلال منزلا فلسطينيا بحي الزنة شرقي خان يونس، وموقعا للمقاومة غرب رفح.

وأصيب مواطن بجراح في قصف على حي الشجاعية شرق غزة.

وارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بداية العدوان الى 214 فيما أصيب نحو 1500 فلسطيني بجروح.

واستشهد مواطن فلسطيني، وأصيب أكثر من 46 مواطنا فلسطينيا، برصاص قوات الاحتلال، الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشاب الفلسطيني محمد إسحق حميد 25 عاما، الذي أصيب بالرصاص الحي في الصدر عند مدخل البيرة الشمالي، ووصل في حالة حرجة للغاية إلى مجمع فلسطين الطبي، إلى أن أعلن استشهاده.

وأوضحت ان مجمل عدد الإصابات التي وصلت مجمع فلسطين الطبي حتى الآن 46 إصابة.

وأفادت مراسلة «معا»، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار بكثافة باتجاه المتظاهرين والطواقم الصحافية عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وقال ناطق عسكري إسرائيلي، إن ضابطا ومجندة من جنود الاحتلال أصيبا في تبادل لإطلاق النار مع مقاومين فلسطينيين قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

من جانب آخر، أصيب شاب بالرصاص الحي عصر الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية بيت سيرا غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في القدم، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال أطلق وابلا من الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان المتظاهرين قرب جدار الفصل والضم العنصري المقام على أراضي المواطنين.