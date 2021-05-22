أسعار صيانة «شيفروليه أوبترا» حتى 100 ألف كيلو.. تبدأ من 1000 جنيه

يواجه الكثير من مستخدمي السيارات، خاصة الجديدة سارية الضمان، مشكلات في معرفة أسعار الصيانات الدورية لها، ما يضطر البعض لإجراء الصيانة الدورية خارج الوكيل الرسمي أو الشركة، ومن ثم خروج السيارة من الضمان.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» أسعار صيانة «شيفروليه أوبترا»، بداية من 10.000 حتى 100.000 كيلو متر، في الوكيل الرسمي للسيارة:

- صيانة الـ10.000 كيلو بسعر 1.175 جنيها.

- صيانة الـ20.000 كيلو بسعر 1.722 جنيها.

- صيانة الـ30.000 كيلو بسعر 2.412 جنيها.

- صيانة الـ40.000 كيلو بسعر 1.722 جنيها.

- صيانة الـ50.000 كيلو بسعر 2.767 جنيها.

- صيانة الـ60.000 كيلو بسعر 5.094 جنيها.

- صيانة الـ70.000 كيلو بسعر 1.175 جنيها.

- صيانة الـ80.000 كيلو بسعر 1.772 جنيها.

- صيانة الـ90.000 كيلو بسعر 2.412 جنيها.

- صيانة الـ100.000 كيلو بسعر 3.314 جنيها.

وتعد شركة شيفروليه من الشركات القوية داخل السوق المصرية، وتحتل نسب مبيعات قوية خاصة في فئة السيارات المتوسطة، بفضل ما تقدم السيارات من اعتمادية كبيرة وأسعار منخفضة في قطع الغيار والصيانة.

مواصافات شيفروليه أوبترا 2022

تتوافر السيارة في السوق المصرية بأربع فئات مختلفة التجهيزات، مع خيار واحد من المحرك بسعة 1500 سي سي، ويولد قوة 110 أحصنة، وأقصى سرعة 170 كم/ ساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة مزود بـ6 سرعات، وتبلغ قوة تسارعها 13.2 ثانية، وتستهلك السيارة 7.3 لتر لقطع مسافة 100 كم.

أما عن مواصفات الأمان والسلامة، فتأتي السيارة بنظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات خلفية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسادة هوائية للسائق ووسادة هوائية للركاب وحساسات أمامية.

أسعار شيفرولية أوبترا 2022

تأتي بأربع فئات في السوق المصرية وأسعارها كالآتي:

الفئة الأولى: شيفروليه أوبترا 2022 أتوماتيك / Comfort بسعر 200 ألف جنيه

الفئة الثانية: شيفروليه أوبترا 2022 أتوماتيك / Comfort w Accessories بسعر 206 ألف جنيه.

الفئة الثالثة: شيفروليه أوبترا 2022 أتوماتيك / Luxury بسعر 216

الفئة الرابعة: شيفروليه أوبترا 2022 أتوماتيك / Luxury w Accessories بسعر 222 جنيها.