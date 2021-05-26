أزهري: «اللى معاه علم هيشتغل كويس لأنه أهم من المال»

قال الشيخ رمضان عبد المعز، أحد عالم من علماء الأزهر الشريف وإمام المركز الإسلامي بنيويورك، إن النبي محمد قال إنما الدنيا لأربعة نفر: «عبد رزقه الله مالاً وعلمًا فهو يتقي فيه ربه ويصِلُ فيه رحمه ويعلم لله فيه حقًّا، فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علمًا ولم يرزقه مالاً فهو صادق النية يقول لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان، فهو بنيته، فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه علمًا فهو يخبِط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علمًا فهو يقول لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فوزرهما سواء».

وأضاف «عبد المعز» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأربعاء، أن الرجل الأول في الحديث ينفق في سبيل الله والقرض الحسن ويقيم مشروعات استثمارية من أجل الناس ولكن الرجل الثاني لأنه نيته خيرا فالله يثيبه عليها رغم عدم إنفاقه شيئا، أما الرجل الثالث أخبث المنازل ولكن الراجل الرابع يتمنى الشر على الرغم من عدم امتلاكه مالا أو علما.

وتابع أحد عالم من علماء الأزهر الشريف وإمام المركز الإسلامي بنيويورك: «عرفنا إيه الأمان في الأربعة دول اللي معاه علم هيشتغل كويس، يعني لو مشينا على أساس علمي هنتقدم أسرع من الصاروخ إنما هنتكلم بهوانا هتبقى مشكلة كبيرة فالله يحيى القلب بنور العلم».

وأشار أحد علماء الأزهر الشريف وإمام المركز الإسلامي بنيويورك، إلى أن الإمام علي بن أبي طالب كان دائما يردد أن العلم أفضل من المال لأن العلم يحرسك أما المال أنت تحرسه، مؤكدا أن العلم يخلد ذكرى صاحبه فالإمام أحمد بن حنبل توفى منذ 1300 سنة ومازال البعض يذكره ويذكر سيرته في ظل موت أشخاص من قريب لا يعرف عنهم شيئا وهذا بسبب العلم.