وزيرة خارجية السودان تبدأ جولة إفريقية لعرض الموقف من السد الإثيوبي

توجهت وزيرة الخارجية السودانية، الدكتورة مريم الصادق، اليوم، الخميس، إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، على رأس وفد دبلوماسي وقانوني وفني، في مستهل جولة أفريقية جديدة سعياً لكسب تأييد موقف السودان الداعي إلى ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم، أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص السودان على تكثيف التواصل مع القادة الأفارقة في الأولوية المتقدمة التي تشغل السودان وتقديم موقفه الذي ينطلق من مرجعيات قانونية ويدعم الجهود الحالية للاتحاد الأفريقي في مفاوضات السد الإثيوبي بين الأطراف الثلاثة.

ومن المقرر، أن تلتقي المهدي خلال الجولة الأفريقية رؤساء كلٍ من نيجيريا وغانا والسنغال والنيجر لتناول ملف السد الإثيوبي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.