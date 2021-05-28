عاجل..واشنطن: قلقون من مواجهة متظاهرين عراقيين سلميين بـ «عنف وحشي»

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقها من مواجهة متظاهرين عراقيين سلميين بما أسمته «عنف وحشي»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي سياق آخر، تعرض مكتب رئيس البرلمان العراقي السابق سليم الجبوري، أمس الخميس، لهجوم في محافظة ديالى الواقعة في شرق العاصمة العراقية «بغداد».

وقال مصدر أمني عراقي، إن اثنين من رجال حماية الجبوري أصيبا خلال الهجوم بجروح، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وترأس سليم الجبوري، مجلس النواب العراقي بين عامي 2014 و2018.

من جانبه، طالب مكتب الجبوري، بفتح تحقيق عاجل في الحادث، وقال في بيان،: «ندين ونستنكر محاولة الاستهداف الغادرة التي تعرض لها اثنان من العاملين في مكتبنا بمحافظة ديالى واطلاق النار عليهم من قبل مجهولين مما ادى الى اصابتهم بجروح خطيرة»، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

كما طالب مكتب الجبوري، القوات الامنية بفتح تحقيق عاجل والكشف عن الجناة ووضعهم تحت طائلة القانون ليكونوا عبرة لغيرهم ممن امتهنوا القتل والترويع ظنا منهم انهم بمنأى عن الحساب ولن تطالهم يد القانون وهو ما يفرض على القوات الأمنية مسؤولية مضاعفة.