9 معلومات عن محطة معالجة صرف صحي المشايعة.. يتكلف 305 ملايين جنيه

تعتبر محطة معالجة صرف صحي المشايعة بمركز الغنايم ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينتي صدفا والغنايم بطاقة 29 ألف م3/يوم مرحلة أولى – و55 ألف م3/يوم مرحلة ثانية، وتوضح «الوطن» كل ما يتعلق بالمشروع فى نقاط..

1-المشروع بتكلفة إجمالية 305 ملايين جنيه بالإضافة إلى 3.7 مليون يورو «قرض إسباني».

2-المشروع لخدمة 260 ألف نسمة محطة معالجة صرف صحي المشايعة بمركز الغنايم تعمل بنظام المعالجة الثلاثية.

3- تفقد المحافظ أقسام المحطة المختلفة وشاهد أنظمة التشغيل والأعمال الهيدروميكانيكية في المحطة والمعمل مشيدًا بجودة الأعمال التي تمت تمهيدًا لتلافي الملاحظات وإجراء تجارب التشغيل للمشروع.

4- وأشار محافظ أسيوط إلى أن مشروع صرف صحي مدينتي صدفا والغنايم يتكون من 3 محطات رفع 2 بمركز صدفا ومحطة بمركز الغنايم و4 عدايات نفقية و3 عدايات بالحفر المكشوف ومحطة معالجة ثلاثية بقرية المشايعة بمركز الغنايم.

5-المحافظ لفت إلى أنه سيتم إدراج باقي قرى المركزين ضمن المشروع في الفترة المقبلة.

6- المحافظ شدد على سرعة نهو الأعمال، لافتًا إلى جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وتذليل العقبات لتشغيل المشروعات الجاري تنفيذها وفقًا لخطة المحافظة لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتوقفة واستكمال المشروعات القائمة والتوسع في مشروعات جديدة لتغطية جميع قرى ومراكز المحافظة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي واستهداف القرى الأكثر احتياجًا.رئيس الجهاز التنفيذى :المشروع في انتظار تجارب التشغيل.

7- رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط المهندس ناجح عبد الرحمن أشار إلى أن المشروع في انتظار تجارب التشغيل خاصة مع انتهاء كافة الأعمال وشبكات الإنحدار وخطوط الطرد وخط السيب النهائي بطول 5 كيلو متر من محطة المعالجة الرئيسية.

8-أشار رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط إلى أن مصرف كوم أسفحت ضمن المشروع المتكامل الذي يجري تنفيذه بواسطة شركة المقاولون العرب.

9- ذكر أنه تم توريد المعدات الكهروميكانيكية وتركيبها بواسطة الشركة الإسبانية «القرض الإسباني» وفي انتظار تجارب التشغيل بمعرفة الشركة حتى يتسنى تسليم المحطة والمشروع بالكامل لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.