حقق نصف مليار جنيه مبيعات في 8 أشهر.. لماذا تضاعف الإقبال على بانادول؟

كشف الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، عن أسباب الإقبال الضخم على «بانادول»، مؤكدا أنه أكثر الأدوية المسكنة أمانا، على خلاف غيره من الأدوية مثل «الكاتفلام والبروفين والريفو»، حيث إن المادة الفعالة به هي الباراستيمول.

وأضاف حتة، لـ «الوطن»، أن الباراستيمول يتم استخدامها في حالات تسكين الألم وخفض الحرارة، فضلا عن أن «بانادول» يصلح للاستخدام لكل الأمراض، بحد أقصى 6 أقراص يوميا.

وأشار إلى أن الإقبال العالي عليه مؤخرا يرجع لاعتماد البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا عليه، فضلا عن النصح به لمتلقي اللقاح لتقليل الآثار الجانبية للتطعيم، وهو ما يرجع لكون الأكثر آمنا للمرضى.

أستاذ صحة عامة: «بانادول» أكثر المسكنات أمانا.. والإقبال عليه زاد بعد كورونا والتطعيم

وأكد أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي أنه على المدى الطويل نادرا ما يتسبب «بانادول» في مخاطر طفيفة، منها التهاب جدار المعدة أو إخلال بسيط على وظائف الكبد والكلى حال زيادة جرعاته.

أستاذ مناعة: «بانادول» يستخدم لجميع الأمراض بخلاف «ريفو»

وشاركه في الرأي نفسه، الدكتور أمجد الحداد، أستاذ المناعة، بأن «بانادول» هو أكثر مسكن آمنا للجميع، كونه لا يتضمن أي تفاعلات دوائية ويتضمن خافض حرارة قوي، لذلك يستخدم للكثير من الأمراض أحدثهم كورونا.

ولفت الحداد إلى أنه على المدى الطويل لا يسبب «بانادول» أضرارا للمرضى، على خلاف الأسبرين والريفو اللذين يمنع تناولهما لمرضى حساسية الصدر والحساسئة الدوائية وقرح المعدة أو المصابين بسيولة الدم، موضحا أنه نادرا ما يسبب آثارا جانبية على الكبد لدى من يعانون من تليف الكبد.

أرباح ضخمة حققها دواء «بانادول» متفوقا على «ريفو» الذي يمتلك فعالية مشابهة، منذ منتصف العام الماضي، وفقا لتقرير مراقب الحسابات على القوائم المال لشركة جلاكسو سميثكلاين العالمية في مصر، عن الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 31 مارس 2021، المرسل إلى البورصة المصرية.

أقراص «بانادول» تحقق نصف مليار جنيه مبيعات.. و«ريفو» يعمق خسائره

يحتوي «بانادول» على مادة الباراسيتامول، التابعة لمجموعة الأدوية المسكنة للآلام وغير المخدرة، والتي تستخدم في تسكين الآلام الخفيفة والمتوسطة وخفض الحمى، والذي يلقى إقبالا ضخما وطلب عالي في الصيدليات، على خلاف «ريفو» الذي يقوم تقريباً بنفس الأداء رغم انتمائه لنفس المجموعة المسكنة، حيث يحتوي على حمض الأسيتيل ساليسيليك، الذي يلقى كسادا في مبيعاته.

وحققت مبيعات أقراص بانادول في السوق المصرية، نصف مليار جنيه، أي 55.7% من مبيعات شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، الحاصلة على حق إنتاج «بانادول» من شركة جلاكسو سميثكلاين العالمية في مصر، عن الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 31 مارس 2021، والتي بلغت نحو 884.310 مليون جنيه .

وفي المقابل، حققت مبيعات 52 مستحضرا لشركة الإسكندرية للأدوية، خسائر بلغت 5.027 ملايين جنيه، نظراً لزيادة تكلفتها عن أسعار البيع، حيث تقوم الشركة بإنتاج 164 مستحضرا منهم 32 مستحضرا تم إلغائهم «6 بمعرفة وزارة الصحة - 26 بمعرفة الشركة»، لأسباب متعددة منها مبيعات مخسرة، ليست لها قوة تسويقية وليس عليها طلب، ومستحضرات تصدير فقط، ولم تكشف الشركة عما إذا كانت تعتزم طلب تحريك أسعار ما تبقى من المستحضرات المخسرة من هيئة الدواء المصرية أم لا.