المترو يعلن تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة غدا

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة باتجاه حلوان بالخط الأول ليتحرك في تمام الساعة السادسة وربع صباحا بدلا من الساعة الخامسة وربع صباحا، على أن يتم قيام أول قطار من محطة المرج القديمة متجه إلى محطات حلوان في تمام الساعة الخامسة وربع صباحا من يوم الجمعة المقبل فقط.

وأوضحت الشركة، أن ذلك يأتي نظرا لإقامة أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة، واستمرار العمل به حتى السادسة صباح غد الجمعة.

وأوضحت الشركة، أن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة 5: 15 ص ، وقيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:30 م ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:15 م ، وقيام آخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة 11:35م ، وقيام آخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلي منصور الساعة 11:15 م ومن محطة العتبة الساعة 11:15م .

وأضافت الشركة، في بيانها، أنه يتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 12:00 ص ، ويتم مقابلة آخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة في تمام الساعة 11:55 م .

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنه تم تخصيص 20 وحدة إسعافية، بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية مجانا، علاوة على تقديم الدعم لأى شخص يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، داخل المترو، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل لنقل الحالة المصابة إليها لتلاقي العلاج اللازم للتعافي من كورونا.