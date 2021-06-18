انهار عليهم الحفر.. مصرع وإصابة 3 أشخاص أثناء البحث عن الآثار بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث، إثر انهيار حفر عليهم أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل والد أحدهم، بقرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بوقوع حادث انهيار حفر بمنزل بقرية المنشأة الكبرى التابعة للمركز ووجود أشخاص تحت الحفر.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والحماية المدنية وبالمعاينة والفحص، تبين انهيار حفر أثناء البحث عن آثار في منزل «رأفت حلمى سعد» بقرية المنشأة الكبرى دائرة المركز.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من «إبرام عادل حنا الله» 25 سنة، و«مينا رأفت حلمي» 22 سنة، وإصابة «البرت تواب غطاس» 30 سنة.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى القوصية تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.