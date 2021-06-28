عاجل.. طوكيو تطالب بعض الدول المشاركة بالألمبياد بإجراء اختبار يومي لكورونا

طلبت الحكومة اليابانية من المشاركين في «أولمبياد طوكيو» من 6 دول في جنوبي آسيا، إجراء اختبار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» يوميا لمدة 7 أيام، قبل مغادرتهم إلى اليابان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وتبدأ الألعاب الأولمبية في 23 يوليو المقبل، فيما تنطلق الألعاب الأولمبية للمعاقين في 24 أغسطس من العام الجاري.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية، في تقرير، أمس الأحد، إن الإجراء الأكثر صرامة سيُطبق على الرياضيين وغيرهم من أعضاء الوفود من الهند ونيبال وباكستان وجزر المالديف وسريلانكا وأفغانستان، بسبب انتشار سلالة «دلتا» من الفيروس والتي تم اكتشافها لأول مرة في الهند.

وأضاف الهيئة اليابانية، أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو المقبل، فيما طُلب من المشاركين من هذه الدول تلقي التطعيم قبل دخول البلاد، وهو ليس شرطا مسبقا للرياضيين من الوفود الأخرى.

طوكيو تطلب اختبار المشاركين من مصر وفيتنام وماليزيا وبريطانيا وبنجلاديش يوميا لمدة 3 أيام

ويتعين على أعضاء جميع الفرق الأجنبية إجراء اختبار الفيروس، مرتين في غضون 4 أيام قبل المغادرة، وكل يوم من حيث المبدأ بعد الوصول إلى اليابان، وطلب القرار الأخير، اختبار المشاركين من مصر وفيتنام وماليزيا وبريطانيا وبنجلاديش يوميا لمدة 3 أيام قبل المغادرة.

وفي 21 يونيو الجاري، حددت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية، حدا قدره 50% من السعة الاستيعابية لجميع ملاعب الأولمبياد، موضحة في بيان، أن الحد الأقصى لجميع ملاعب أولمبياد طوكيو 10 آلاف مشجع فقط، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

وكان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، قال في وقت سابق، إنه من الممكن أن تقام الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين، دون جمهور هذا الصيف إذا استمرت حالات كورونا في البلاد بالنمو، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.