مقتل وإصابة 4 في إطلاق نار بولاية نورث كارولينا الأمريكية

أفادت السلطات الأمنية بولاية نورث كارولينا، اليوم السبت، بمقتل 3 أشخاص وإصابة آخر بعد إطلاق نار خلال الليل في بلدة صغيرة بجنوب شرق الولاية.

وذكر بيان صحفي صادر عن المدعي العام المحلي، أوردته صحيفة ذا هيرالد صن المحلية، أن إدارة شرطة تشادبورن تلقت بلاغا بشأن إطلاق النار في وقت مبكر اليوم السبت، حيث سمع دوي الطلقات في ساحة انتظار بجوار مبنى حيث كان يجري «حفل كبير».

وطلبت إدارة شرطة تشادبورن ومكتب المدعي العام من مكتب التحقيقات بالولاية التعامل مع القضية.

وأفادت الصحيفة بأنه لم يتم الكشف عن هوية الضحايا.