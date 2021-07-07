حظك اليوم الأربعاء 7-7-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء متردد، ويتميز بقدرته على التكيف مع جميع المواقف، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في برجك ويحفز طموحاتك ومهاراتك وتفرض إرادتك بذكاء.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم تمدك الأفلاك بابتسامة ساحرة وتبدو في أفضل حالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.