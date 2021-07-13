السيسي يجري اتصالا هاتفيا بــ«الكاظمي» لتعزيته في ضحايا حريق مستشفى الحسين

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مساء اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء جمهورية العراق، مصطفى الكاظمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قدم خالص التعازي في ضحايا حادث حريق مستشفى الحسين التعليمي بالعراق، داعيا الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

من جانبه، أعرب الكاظمي عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه اللفتة الكريمة، التي تأتى في إطار العلاقات الأخوية بين مصر والعراق وتميزها على كافة المستويات.