مصري بدبي: أشارك أساتذة من جامعتي القاهرة والإسكندرية في وضع قانون عقوبات السعودية

قال الدكتور خالد موسى توني، رئيس قسم القانون الجنائي في أكاديمية شرطة دبي، إنه من محافظة أسيوط، وحصل على درجة الأستاذية من خلال الجدية والابتكار، مشددًا على أن مصر «ولادة في كل مكان»، وكلها علامات مضيئة على مر التاريخ، مشيرًا إلى أنه شارك في وضع قوانين في الدول المختلفة، حيث إن كليات الحقوق تعتبر بيت خبرة كبير، وشارك في تعديل العديد من القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها قانون العقوبات، والإجراءات الجنائية، ومكافحة الإتجار بالبشر، وقانون غسيل الأموال، وحاليا يعد قانون عقوبات للمملكة العربية السعودية، مع أساتذة من جامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية.

تحقيق مجتمع آمن وجاذب

وأضاف «توني» في لقاء مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، الجمعة، ضمن سلسلة «نجوم مصريون في دبي»، أن هدفهم تحقيق مجتمع آمن وعادل وجاذب، ووضع بيئة قانونية توفر ذلك، مشيرًا إلى أنه حاليًا يوجد استقطاب للاقتصاد والمستثمرين والمجتمعات العادلة هي التي تستطيع جذب الاستثمارات والمستثمرين.

طريقة التعامل مع الطلبة

أما عن طريقة تعامله مع الطلبة، قال إن التعامل مع الطلبة في كليات القانون يكون عن طريق استيعاب طموحهم، وتنمية مهاراتهم المهنية، وملكاتهم القانونية، لأن هؤلاء من يعتمد عليهم تنفيذ القانون، مشددًا على أن «القانون يعتمد على التذوق والأمن يعتمد على الحس»، لأن منفذ القانون يجب أن يتذوقه ويفهمه جيدًا حتى يستطيع تطبيقه، وضبط الأمن يعتمد على الحس الأمني.

الدور المهم للمدرس

وشدد على أن كل ما يعيشه الإنسان من تجارب في الحياة الإنسانية يحكمه المنطق والعلم، وإذا نما جانب المنطق والعلم عند رجل تنفيذ القانون سيكون لديه القدرة على التفكير والحكم على الأمور بموضوعية، وهذا يعني أن المدرس حقق دوره بشكل جيد.

وعندما وجه مقدم البرنامج سؤالا له، حول أوضاع مصر وقال له: «هل مصر تستطيع؟» فأجاب: «مصر تستطيع وكانت وما زالت تستطيع، وهي استطاعت تحقيق الكثير، وإن شاء الله نشوف مصر أم الدنيا».