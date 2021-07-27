عدم قبول دعوى تطالب بإلغاء نجاح طالبة كويتية بـ«دار العلوم القاهرة» راسبة في 7 مواد

قضت الدائرة السادسة «موضوع» بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الطاهر حفني، بعدم قبول دعوى تطالب بإلغاء نجاح طالبة كويتية في جامعة القاهرة راسبة في 7 مواد دراسية، لانتفاء المصلحة للمدعي، وكانت جامعة القاهرة تقدمت في أثناء نظر الدعوى بثلاث نتائج دراسية رسمية مختلفة لذات الطالبة عن نفس العام الدراسي وذات الترم.

واختصمت الدعوى التي تقدم بها المحامي محمد حامد سالم، والدكتور عادل محمد عوض أستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم، وحملت رقم 28148 لسنة 73 ق، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعة القاهرة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، رئيس المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة بصفتهم، والطالبة الكويتية «قماشة سعد ياسين العازمي».

وذكرت الدعوى أن المطعون ضدها الخامسة قماشة سعد ياسين العازمي وافدة من دولة الكويت الشقيقة للدراسة في مصر، ومقيدة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ودخلت امتحانات الفرقة الأولى بالكلية للعام الدراسي 2017/2018، وتم إعلان نتيجتها لدور مايو 2018 برسوبها في سبع مواد دراسية، حيث رسبت في 4 مواد، وهى «مادة النحو، الأدب في العصر الجاهلي، البلاغة العربية، وعلم اللغة»، وتغيبت في 3 مواد، هى «مادة تصريف الأفعال، النقد الأدبي القديم، السيرة النبوية، وتاريخ الراشدين».

وتابعت الدعوى أن الطاعن فوجئ بأن عميد كلية دار العلوم قرر دخول الطالبة الكويتية امتحانات دور سبتمبر بالمخالفة للقانون وللائحة سير الامتحانات بالكلية والمخصص لطلاب الفرقة الرابعة فقط، وتم تغيير نتيجة دور مايو سالفة البيان، وإعلان نتيجة الطالبة الكويتية كناجحة بمادتين في دور سبتمبر بالمخالفة للقانون بتاريخ 16/10/2018، وتم نقلها إلى الفرقة الثانية للعام الدراسي 2018/2019، دون وجه حق وفي مخالفة صريحة للقانون وللائحة سير الامتحانات بالكلية بعد أن منحها 28 درجة رأفة.