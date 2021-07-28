اللواء علاء سليم.. قصة نجاح أمنية تتجدد كل عام

جدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الثقة في اللواء علاء سليم، مساعدًا للوزير لقطاع الأمن العام، للعام الثالث على التوالي على خلفية النجاحات الأمنية المتتالية في الملفات الشائكة كافة، ومكافحة الجريمة الجنائية حيث وضع خططًا على مدار الفترة الماضية، تكللت بالقضاء على البؤر الإجرامية وأوكار «الكيف» في منطقة السحر والجمال بالقليوبية، وبحيرة المنزلة بالدقهلية وغيرها من بؤر الجريمة في الصعيد.

تطهير السحر والجمال

وخاض قطاع الأمن العام منذ تولي اللواء علاء سليم رئاسته، ملحمة أمنية في تطهير منطقة السحر والجمال وبحيرة المنزلة والبؤر الإجرامية في قرى الصعيد من بني سويف حتى أسوان، على مدار الـ 24 ساعة، حيث يعكف اللواء علاء سليم، ليلًا ونهارًا، على دك معاقل تجار الهيروين والمخدرات بمختلف أشكالها، والهاربين من الأحكام القضائية، والعناصر الاجرامية وبؤر الجريمة في كل شبر من ارض مصر.

ولم تتوقف الجهود على البؤر الإجرامية فقط، وإنما امتدت إلى القضاء على الخصومات الثأرية ووأدها في المهد، خاصة بمحافظات الصعيد، حقنًا للدماء، في إطار إعلاء قيم حقوق الإنسان والفلسفة الأمنية الحديثة، ومنذ تولي اللواء علاء سليم مهام عمله مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وضع نصب عينيه القضاء على البؤر الإجرامية بكافة ربوع البلاد، مؤكدًا للقوات والقيادات على عدم تركها مرة أخرى لعودة العناصر الإجرامية، ولن تخرج القوات منها حتى تنتهى أسطورة المواد المخدرة.

ويحرص اللواء علاء الدين سليم كذلك على فرض السيطرة الكاملة عليها، والقيام بأعمال الفحص والمتابعة الميدانية لتأكد من خلوها من أباطرة الإجرام والكيف، تمهيدًا لإعادتها آمنة مثل باقي مناطق المحافظات تلك الجهود هي ما دعت لتجديد الثقة به و كرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديرًا لجهوده المتميزة في حفظ الأمن وتحقيق رسالته المنشودة.

من هو علاء سليم؟

تخرج اللواء علاء سليم في كلية الشرطة عام 1984، وبدء عهده بقسم مصر الجديدة، ثم التحق بمباحث قسم شرطة شبرا الخيمة، ثم رئيسا لمباحث قسم شرطة الخليفة، ثم رئيسا لمباحث قسم شرطة الوايلي، ثم رئيسا لمباحث مصر الجديدة، ثم انتقل للعمل بمصلحة الأمن العام وتقلد منصب مفتش الأمن العام لقطاع شرق ثم مديرا لإدارة الرشوة بمباحث الأموال العامة، ثم مديرا لمباحث القليوبية، ثم رئيسا لمباحث وزارة الداخلية ثم مساعدا للوزير لقطاع الامن العام في 2019، وتم التجديد له.