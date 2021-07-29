العثور على رضيعة ملقاة بجوار ترعة في قرية بالغربية

عثر أهالي قرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، على طفلة حديثة الولادة ملقاة بجوار الترعة المارة بالقرية، وجرى إبلاغ الشرطة وخصصت سيارة إسعاف لنقل الرضيعة إلى طوارىء مستشفي سمنود العام، وقررت النيابة إيداع الرضيعة بدار للرعاية الأطفال بدائرة مركز سمنود.

تلقى اللواء أسامة شلبي، مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز سمنود بورود بلاغا من أهالي قرية ميت حبيب لشرطة النجدة، بالعثور على طفلة حديثة الولادة على قيد الحياة ترتدي كامل ملابسها، ملقاة على شاطئ الترعة المارة بالقرية.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز سمنود إلى مكان الواقعة كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الطفلة لمستشفى سمنود، لتوقيع الكشف الطبي عليها، تمهيدًا لإيداعها إحدى دور الرعاية.

وأفاد شهود عيان سيدة ورجل يرافقها تركا الطفلة في العراء وكانا يستقلان «توك توك»، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة والتي قررت تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان البلاغ.