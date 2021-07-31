طعن لإلغاء نجاح طالبة كويتية بـ«دار العلوم القاهرة»: راسبة في 7 مواد

أقام عادل عوض عبدالمجيد، رئيس قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، طعناً قضائياً أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، والمتضمن رفض دعواه المطالبة بإلغاء نجاح طالبة كويتية في جامعة القاهرة رغم أنها راسبة في 7 مواد دراسية بحسب الدعوى.

اختصم الطعن الذي حمل رقم 76672لسنة67 قضائية عليا، كلا من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة وآخرين.

المحكمة قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى

وكانت الدائرة السادسة «موضوع» بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الطاهر حفني، قضت في وقت سابق، بعدم قبول دعوى تطالب بإلغاء نجاح طالبة كويتية في جامعة القاهرة راسبة في 7 مواد دراسية، لانتفاء المصلحة للمدعي، وكانت جامعة القاهرة تقدمت في أثناء نظر الدعوى بثلاث نتائج دراسية رسمية مختلفة لذات الطالبة عن نفس العام الدراسي وذات الترم.

وذكرت الدعوى أن قماشة سعد ياسين العازمي وافدة من دولة الكويت الشقيقة للدراسة في مصر، ومقيدة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ودخلت امتحانات الفرقة الأولى بالكلية للعام الدراسي 2017/2018، وتم إعلان نتيجتها لدور مايو 2018 برسوبها في سبع مواد دراسية، حيث رسبت في 4 مواد، وهى «مادة النحو، الأدب في العصر الجاهلي، البلاغة العربية، وعلم اللغة»، وتغيبت في 3 مواد، هى «مادة تصريف الأفعال، النقد الأدبي القديم، السيرة النبوية، وتاريخ الراشدين».

وتابعت الدعوى أن الطاعن فوجئ بأن عميد كلية دار العلوم قرر دخول الطالبة الكويتية امتحانات دور سبتمبر بالمخالفة للقانون وللائحة سير الامتحانات بالكلية والمخصص لطلاب الفرقة الرابعة فقط، وتم تغيير نتيجة دور مايو سالفة البيان، وإعلان نتيجة الطالبة الكويتية كناجحة بمادتين في دور سبتمبر بالمخالفة للقانون بتاريخ 16/10/2018، وتم نقلها إلى الفرقة الثانية للعام الدراسي 2018/2019، دون وجه حق وفي مخالفة صريحة للقانون وللائحة سير الامتحانات بالكلية بعد أن منحها 28 درجة رأفة.