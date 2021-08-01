مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة بـ«توك توك» بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع «توك توك» بالإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم أحمد جمال رئيس مباحث أبوصوير، يفيد بتصادم سيارة ملاكي بـ«توك توك»، قرب منطقة الكيلو 7 بطريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي.

وقال شهود العيان، إن السيارة اصطدمت بـ«توك توك»، ما أدى إلى انقلابه عدة مرات على الطريق وتهشمه بالكامل.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف نقلت جثة المتوفى إلى مستشفي القصاصين المركزي، فيما نُقل المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن وفاة غريب خميس، 55 سنة، وإصابة أحمد توفيق أبو جازية، 33 سنة، بإصابات بالغة، استلزمت دخوله للعمليات.

وشهدت الإسماعيلية أربع حوادث متفرقة، بينها 3 حوادث في مركز ومدينة أبوصوير، راح ضحيتها 5 أشخاص وأصيب شخصان آخران بإصابات حرجة بينهما طفل.

ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث أليم بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، مساء أمس السبت، قرب مدخل مدينة الإسماعيلية، بسبب تصادم سيارة ملاكي في السور الخرساني الفاصل بين حارتي الطريق.

ونقلت سيارات الإسعاف جثث المتوفين إلى مستشفى القصاصين المركزي، فيما نقلت المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وقالت المصادر إن الضحايا من عائلة واحدة تدعى «عائلة عوف»، وأنهم جميعون مقيمون بمنطقة حي السلام بداىرة قسم ثان الإسماعيلية.

ولقي شاب مصرعه، وأصيب آخر بإصابات خطيرة إثر تصادم سيارة ملاكي مسرعة مع دراجة نارية بمحافظة الإسماعيلية في منطقة الجامعة القديمة، إثر تصادم سيارة مع «سكوتر» بمنطقة الجامعة القديمة بدائرة حي أول الإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن وفاة محمود حماد 20 سنة، طالب بأحد المعاهد، ويعمل بأحد الكافيهات في الإسماعيلية، وإصابة أمير عبد العزيز 22 سنة.