«حياة كريمة» بالإسكندرية تنهي معاناة الأهالي مع استخراج «الورق الحكومي»

على مشارف قرية «بهيج»، التابعة لمركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية، يرتفع صوت آلات الحفر والعمال المنتشرين في موقع بناء مشروع مجمع الخدمات الحكومية المتكاملة الجديد ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة، ورغم ارتفاع حرارة الجو بالمحافظة، يلحظ السائرون على الطريق السريع حماس العمال لإنجاز المبنى الذي طال انتظاره لينقذ الأهالي من معاناة امتدت لسنوات.

معاناة استخراج شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية

في السنوات الماضية، كان استخراج شهادات الميلاد والوفاة والبطاقات الشخصية والقيد العائلي يمثل عبئا ثقيلا على أهالي القرية؛ إذ يقطعون مسافات طويلة إلى المركز، ويتكبدون أموالا ويستنزفون وقتًا ضائعًا من يومهم للحصول على الأوراق المطلوبة، لعدم إتاحة تلك الإجراءات في قريتهم، حتى وضعت مبادرة حياة كريمة حجر الأساس لأول مجمع خدمات حكومية متكاملة هناك.

خدمات حكومية متنوعة يتيحها المجمع الحكومي المقرر الانتهاء منه خلال الأشهر المقبلة، ليتمكن الأهالي من استخراج شهادات المواليد الجدد وبطاقات التموين وأوراق المعاملات البريدية والمعاشات التابعة للتضامن، في غضون ساعة أو أقل؛ إذ يضم المبنى ممثلي وزارات وجهات عدة كالتضامن والتموين والسجل المدني ومكتب الصحة وهيئة البريد المصري.

سابقا، عانى «محمد فرج»، أحد شباب قرية بهيج، من إجراءات تجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وشهادات ميلاد أطفاله: «كنت باخد يوم مخصوص إجازة من الشغل عشان أروح للمركز أطلعها»، فضلا عن الزحام هناك نتيجة تكدس الأهالي من مختلف القرى لاستخراج الأوراق المطلوبة.

فرحة الأهالي بمجمع الخدمات الحكومية في مركز برج العرب

وبعد البدء في تدشين مجمع الخدمات المتكامل الجديد، توقع الشاب الثلاثيني اختفاء تلك المعاناة السابق وصفها، وبحسب روايته لـ«الوطن»، لن يتكرر مشهد الزحام أمام المصالح الحكومية في المركز، وسوف تزول معاناتهم مع الطريق للوصل إلى المركز لاستخراج الأوراق المطلوبة.

«عشان أطلع شهادة ميلاد أو مستخرج لبطاقة التموين كنت بضطر أركب وأروح لحد المركز وبياخد وقت ومواصلات كتير»، بلهجته السكندرية، يتحدث الحاج رجب سعد الهواري، أحد أهالي القرية لـ«الوطن»، خلال لقاءه بالقرب من موقع العمل بمشروع مجمع الخدمات الحكومية الجديد.

من هنا ينطلق حلم الأهالي في حياة كريمة دون معاناة، وبحسب تعبير الرجل الأربعيني: «الورق هيخلص مسافة السكة، والأهالي مش هتحتاج تاني تمشي مسافات كبيرة هنطلع شهادات ميلاد عيالنا والقيد العائلي وقسيمة الجواز بسهولة»، بحسب وصفه.