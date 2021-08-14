19 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد 

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم السبت، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 19 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 7 آخرين ومن المنتظر وصول سفينتين.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل حركة السفن بموانئ بورسعيد

وأكدت موانئ بورسعيد، أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية؛ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

كانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد أعلنت أمس أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول السفينة OCMIS ADVENTURE، التي ترفع علم بالاو ويبلغ طولها 111 مترًا والغاطس 7.5 متر، وذلك لتفريغ 4290 طن رخام.

وذكر بيان صادر عن المنطقة الاقتصادية، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر وصول 4 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة.