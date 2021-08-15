7 أسرار في حياة ملحم بركات: أعلن إسلامه للزواج.. وأخفى إصابته بالسرطان

صاحب إسهامات واضحة في مجال الغناء، تتلمذ على يد الأخوين رحباني، وخرج من عباءته فنانين أصبحوا علامات مضيئة في عالم الفن، لتظل أسطورة الموسيقار ملحم بركات حية بالرغم من رحيله، ويحتفل «جوجل»، اليوم، بالذكرى الـ 76 على ميلاد الفنان اللبناني الراحل.

فصول حياة ملحم بركات معروفة للجميع، بداية من الموهبة التي التفت لها الملحن حليم الرومي، والد المطربة ماجدة الرومي، وصولا إلى العمل مع الأخوين رحباني والانطلاقة الواسعة في عالم الفن التي تعاون فيها مع عدد من المطربين والأسماء البارزة، ولكن هناك تفاصيل عديدة وأسرار لم تكن معروفة في حياة الموسيقار الراحل.

7 أسرار في حياة ملحم بركات:

- عانى ملحم بركات قبل وفاته في أكتوبر 2016 من مرض السرطان، وتم تسريب الخبر بالرغم من محاولاته للتكتم عليه.

- ترك بركات الدراسة وهو في الـ 16 من عمره للالتحاق بـ «الكونسرفاتوار»، وأبقى الأمر سرا عن والده، وكان يخفي الكتب في كيس ورقي حتى كشف والده أمره.

- هاجم ملحم بركات عدد من الفنانين اللبنانيين والعرب، من بينهم ماجدة الرومي الذي قال إنه لم يتعاون معها مرة أخرى «حتى الموت»، ونجوى كرم، ووائل كافوري وملحم زين، بالإضافة إلى وائل جسار الذي وصفه بأنه «خائن» للأغنية اللبنانية، ومثله راغب علامة ونانسي عجرم وإليسا.

- فتح النار على الفنان عمرو دياب، في حوار سابق له قائلا: «أنا أفضّل سجن جوانتنامو على الاستماع إلى أغنيات عمرو دياب».

- تزوج الموسيقار الراحل 3 مرات، الأولى من سعاد فغالي شقيقة الفنانة الراحلة صباح، ولم يسفر الزواج عن أبناء، وتزوج للمرة الثانية من رندا عازار وأنجب منها 3 أبناء مجد ووعد وغنوة، والمرة الثالثة كانت من مي حريري.

- اعتنق ملحم بركات الإسلام ليتزوج من الفنانة مي حريري وهي في عمر 19 عاما، وانجب منها طفل يدعى «ملحم جونيور»، ودبت الخلافات بينهما أكثر من مرة حتى أنهم تطلقا 3 مرات.

- عاد للمسيحية مرة أخرى بعد طلاقه من مي حريري، وقام بتعميد نجله «ملحم جونيور»، وهو الآن ينتمي للطائفة الأرثوذكسية، ودفن «بركات» بعد وفاته في مدافن العائلة في كنيسة القدسين بطرس وبولس للروم الأرثوذكس، بمسقط رأسه في منطقة كفرشيما.