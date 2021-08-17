ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط عبر «الوطن»، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصال بالطلاب الأوائل لإعلامهم بدرجاتهم النهاية التي حصلوا عليها في امتحانات الثانوية العامة 2021. ونتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط، هي نتاج لعام دراسي طويل، بسبب فيروس كورونا المستجد، لكنه في الوقت نفسه ساهم في تطبيق استراتيجية وزارة التربية والتعليم في تحقيق منظومة تعليمية متطورة تعتمد على قياس مخرجات التعلم بدلا من الحفظ والتلقين.

نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط عبر «الوطن»، من خلال الرابط الذي خصصته مجانًا للطلاب للحصول على النتيجة بسهولة ويسر، سعيًا لإنهاء حالة التوتر التي تصيب الطلاب في مثلا هذه الأوقات. ويمكن لما يقرب من 700 ألف طالب وطالبة الحصول الآن على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط عبر «الوطن» حصريا بعدما تم اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط عبر «الوطن»

وتوجد خطوات للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط عبر «الوطن»، من خلال الدخول على الرابط الرسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، ثم تسجيل الطالب لبياناته سواء الاسم كاملا أو رقم الجلوس واختيار الشعبة التي اجتاز فيها الامتحانات في العام الدراسي 2020-2021.

وعملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على توفير كل السبل لطلاب الثانوية العامة كي يخوضوا الامتحانات بسهولة ويسر، لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، من خلال توفير المعقمات والكمامات الطبية.

نتائج الثانوية العامة 2021

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بالأمس، إن مجاميع الثانوية العامة 2021، ستكون مختلفة عن المجاميع في السنوات الماضية، التي كان الطلاب يحققون فيها مجاميع تزيد على 100%، مؤكدا أن الطلاب الذين غشوا أو ضبطوا متلبسين بتسريب الامتحانات، سوف تحجب نتائجهم عقابا على ما فعلوه.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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