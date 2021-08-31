ضبط كميات كبيرة من أدوية بيطرية محظورة داخل مخزن بكفر الشيخ

تمكنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ من ضبط كميات كبيرة من الأدوية البيطرية المحظور تداولها، داخل أحد المخازن لبيع وتداول الأدوية البيطرية، بدائرة مركز قلين، وتم إخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال حملة شنتها مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، للتفتيش على الأنشطة التجارية والأسواق بدائرة مركز قلين، بناءً على توجيهات المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وإشراف علام الشوادفي، مدير الرقابة التموينية، بمشاركة رضا داود، وحمدي النوساني، بإدارة الرقابة التموينية.

قامت الحملة بالمرور على مخزن بيع أدوية بيطرية بمركز قلين، وعُثر بداخله على كميات كبيرة من الأدوية البيطرية المحظور تداولها والإتجار فيها، عبارة عن «جوتريل 10٪» سعة العبوة 1 لتر، بالإضافة إلي ضبط كميات كبيرة من الزجاجات المعبأة بمواد ملونة غير مدون عليها أي بيانات تفيد بنوع المواد الموجودة داخلها، أو تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، بإجمالي مضبوطات 294 زجاجة.

وتحفظت الحملة علي المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 1847 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز قلين، وتولت النيابة العامة التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط عدد 152 برطمان عسل، و33 علبة شمع عسل أبيض، داخل أحد محال بيع الأعلاف، بدائرة مركز قلين، جميعها بدون تاريخ إنتاج أو صلاحية، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة برقم 1848 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز قلين، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

وفي وقت سابق، جرى ضبط فرع تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة بلطيم، لاستيلائه على المال العام المدعم، وتصرفه بكمية 4 أطنان سكر تمويني في عهدته، وبيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وردت معلومات إلى المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تفيد بقيام مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة بلطيم، بالتصرف في كميات السكر التمويني بالسوق السوداء، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.