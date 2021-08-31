لمزارعي السكر والأرز.. نصائح هامة يجب مراعاتها خلال شهر سبتمبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر سبتمبر، وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية في الآتي:

توصيات معهد بحوث المحاصيل السكرية

- البدء في فج وزراعة مرتب الغرس الخريفي، ولابد أن تكون التقاوي سبق فرزها ومن عمر الغرس أو الخلفة الأولى فقط، وأن تكون بنفس الشروط الواردة في مرتب الغرس الربيعي السابق الإشارة إليها.

- استمرار عملية تربيط المساحات المحتمل رقادها، وتحتاج هذه العملية إلى زيادة الوعي الإرشادي للاهتمام بها لما لها من فوائد عديدة على المحصول والسكر.

- القضاء على ظاهرة توريق أو تطويش المحصول لما لهما من آثار ضارة على السكر والمحصول.

- مراقبة عملية الري وشدة إحكامها حتى لا تساعد في عملية رقاد المحصول، وتجنب الري وقت هبوب الرياح.

- استمرار فحص الحقول والإبلاغ عن أي إصابات حشرية أو مرضية وسرعة مكافحتها أولاً بأول.

التوصيات الفنية لـ مزارعي محصول الأرز

كما أصدرت « الزراعة واستصلاح الأراضي »، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأرز مراعاتها، خلال شهر سبتمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الفترة من 15 أغسطس – 15 سبتمبر:

- بدء الحصاد بعد 30-35 يومًا من تمام طرد السنابل مع تجفيف الحقل قبل الحصاد بأسبوعين.

- الحصاد (يدويا) ثم الدراس بعد أسبوع من الحصاد أو آليا باستخدام «الكومباين» وهذا أفضل لتوفير الوقت والحصول على درجة نظافة أعلى، وفى هذه الحالة يجب تنشير الحبوب لمدة 5-7 أيام في الجو العادي، لكي يجرى جفاف الحبوب بحيث لاتزيد نسبة الرطوبة بها عن 14%.

- التعبئة في أجولة من الخيش وليس من البلاستيك لضمان التهوية الجيدة للحبوب.

- الإسراع بنقل المحصول إلى المخازن، ومراعاة تخزين الأجولة في رصات بعرض جوالين وارتفاع 10-13 جوالاً مع تغطيتها بمشمع (إذا كان المخزن مكشوفا) مع ترك مسافات مناسبة بين الرصات للتهوية.

- الفترة من 15 سبتمبر – 15 أكتوبر: استمرار عمليات الحصاد والدراس والتجفيف والتخزين بنفس التوصيات السابقة حتى يمكن المحافظة على جودة الحبوب.