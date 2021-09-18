برلماني: تقدمنا عالميا بمؤشر جودة الحياة والرخاء بجهود القيادة الحكيمة

أكد النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، إن الجهود متواصلة من جانب الدولة المصرية للإرتقاء بمستوى المعيشة وتحسين حياة ملايين المواطنين، وتطوير القرى والمدن وتحديث وتعزيز البنية التحتية في مختلف المحافظات وبجودة عالية وإصرار على التغيير.

تحقيق متطلبات التنمية المستدامة بفضل توجيهات الرئيس

وأوضح أبو عايشه، في بيان له اليوم، أنّ العديد من المؤشرات الدولية التي ظهرت مؤخرًا وكشفت تقدم مصر، وسيرها بنجاح في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، كل هذا حدث وفقًا لرؤية 2030 وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة

وأشار، إلى العديد من المؤشرات، من بينها تحقيق مصر المركز الـ 8 عربيا والـ 69 عالميًا في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة لعام 2021، علاوة على تقدم مصر 3 مراكز في مؤشر الرخاء لعام 2020، وليس هذا فقط فقد جاءت مصر ضمن الدول الـ 10 الأكثر تطوراً في محور «جودة الأسواق والبنية التحتية»، بالاضافة إلى تقدم مصر 16 مركزاً دوليا في محور «جودة الاقتصاد»، مؤكدا أن هذه المؤشرات العالمية، دليل على مدى الانجازات والنهضة التي تتحقق في البلاد على أيدي الرئيس السيسي.

رؤى وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وقال نائب ميت غمر، أن مصر تتقدم للأمام سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا بفضل رؤى وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووجود إرادة وطنية جادة للتغيير وهو ما يلحظه العالم أجمع.

وكانت مصر قد حققت المركز الـ 8 عربيا والـ 69 عالميا في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة 2021، كما تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر «الرخاء» لعام 2020، حيث يقيّم هذا المؤشر أطر العمل والجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في 167 دولة، وجاءت مصر ضمن الدول الـ 10 الأكثر تطوراً في محور «جودة الأسواق والبنية التحتية» وذلك خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2020، كما تقدمت مصر 16 مركزاً في محور «جودة الاقتصاد».