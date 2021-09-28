4 دويتوهات تصدرت «التريند».. آخرها «ع الدوغري»

حقق دويتو «ع الدوغري»، الذي يتعاون فيه الفنانان أحمد سعد ومصطفى حجاج، نجاحًا وشهرة واسعة، خاصة بعد حصول الكليب على أكثر من مليون مشاهدة، بعد طرحه على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، منذ نحو أسبوع.

دويتو «ع الدوغري».. يتصدر التريند

تصدر كليب «ع الدوغري»، «التريند» منذ طرحه على موقع يوتيوب، كما احتل المركز الثاني على موقع الفيديوهات، وهو من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع موسيقى أحمد حسام، وإلهامي دهيمة.

تعاون أحمد سعد ومصطفى حجاج في دويتو غنائي، لم يكن الأول ولا الأخير، فسبقهما، الكثير من الفنانين الذين تعاونوا سويًا وحازت أعمالهم على إعجاب الجمهور وحققت مشاهدات عالية مؤخرًا، وهو ما يستعرضه «الوطن»، على النحو التالي:

دويتو «لو كنت».. يحقق 36 مليون مشاهدة

تخطى الدويتو الشهير «لو كنت»، الذي تعاون فيه الفنان أكرم حسني وهيفاء وهبي، حاجز الـ36 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، خلال فترة طرحه القصيرة التي لا تتجاوز الـ4 أشهر، وهو من إخراج حسام الحسيني.

دويتو «يا بخته».. كوميكس شاكر وسعد

تشارك الفنانان هاني شاكر، وأحمد سعد، في كليب «يا بخته»، واستطاعا تحقيق مشاهدات عالية، وعقب طرحه وأصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مشيدين بأداء الفنانين.

الكليب من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان أحمد سعد، وتوزيع محمود صبري، كما اختلفت الآراء حول الصور الخاصة بالأغنية منقسمين بين معجب بالفكرة، و«الكوميكس» المضحكة، وآخرون كانت غير مألوفة بالنسبة لهم.

دويتو «اختراع» بالساحل الشمالي

جمع كليب «اختراع»، الفنانين تامر حسني، ومحمود العسيلي، ومنذ طرحه على اليوتيوب حاز على إعجاب الجمهور، وتداوله الكثيرون من رودا مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الكليب الذي تم تصويره في الساحل الشمالي، من إخراج تامر حسني، وكلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع ومكساج وسام عبد المنعم، وتسجيل هيثم راضي، وماستر جلال الحمداوي.