انطلاق أولى فاعليات «بالطو ابيض» لتنظيم الأسرة بنادى بولاق الدكرور

في إطار الاهتمام برفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ومواجهة الزيادة السكانية وزيادة الوعي بقضية تنظيم الأسرة، أقيمت فاعلية طبية كبيرة ضمن أنشطة مبادرة «بالطو أبيض» لتنظيم الأسرة بنادى بولاق الدكرور احتفالا باليوم العالمى لتنظيم الأسرة، في إطار الاهتمام برفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ومواجهة الزيادة لسكانية.

توقيع الكشف الطبي على المشاركين

بدأت الفاعلية بتنظيم قافلة طبية لتوقيع الكشف على المشاركين فى هذا اليوم فى عدة تخصصات طبيه مختلفة منها أمراض الباطنة، أمراض النساء والتوليد، وأمراض القلب، ثم اتبعها بعد ذلك ندوة عن أهمية تنظيم الأسرة ووسائل التنظيم، وأهمية الحفاظ على صحة الأسرة.

أنشطة رياضية

وجرى استكمال القافلة الطبية بأنشطة رياضية تهدف إلى التوعية من قبل شبكة آقران الشباب Ypeer Egypt التى استهدفت مختلف الفئات العمرية للتوعية بموضوعات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة فى صورة أنشطة رياضية.

مبادرة بالطو أبيض

وفي وقت سابق، تحدثت أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تفاصيل مبادرة "بالطو أبيض"، مؤكدة أنها تأتي في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا التي أحدثت أضرارا في كل قطاعات الاقتصاد على مستوى العالم، إذ أشارت خلال تصريحات عبر قناة الحياة، أنه بتطور الوضع قد يكون القطاع الطبي في حاجة إلى دعم سريع للغاية.

وأكدت، أن المبادرة تخص طلاب السنوات الأخيرة في كليات الطب والصيدلة بشكل مبدئي، متوقعة أن تمتد المبادرة إلى كليات التمريض والعلاج الطبي، ولفتت إلى أن التنسيقية أرسلت إلى وزارتي الصحة والسكات والتعليم العالي والبحث العلمي بشأن المبادرة من أجل اعتمادها