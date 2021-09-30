مصرع شخصين تحت عجلات القطار بكفر الدوار

لقى شخصان مصرعهما تحت عجلات أحد القطارات في محافظة البحيرة، قبل قليل، أثناء عبور أحد المزلقانات في مدينة كفر الدوار، وجرى نقل جثتي المجني عليهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، وتم تحرير محضر للعرض على النيابة.

إخطار مديرية أمن البحيرة بواقعة مصرع شخصين على مزلقان كفر الدوار

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة اخطاراً، مساء اليوم الخميس، من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد باستقبال المستشفى العام جثتي شخصين لقيا مصرعهما إثر تعرضهما لحادث اصطدام أحد القطارات بهما، أثناء عبورهما أحد المزلقانات بمدينة كفر الدوار.

التحفظ على جثتي المتوفين بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار

تم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، وجرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

مصرع وإصابة 6 أشخاص في تصادم نصف نقل و«توكتوك» بأبي المطامير

وفي حادث سابق بمحافظة البحيرة، لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر حدوث تصادم بين مركبة «توكتوك» وسيارة نصف نقل، على أحد الطرق بدائرة مركز أبو المطامير، وجرى نقلهم إلى المستشفى لعمل الاسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

إخطار الأجهزة الأمنية وبدء التحقيق في الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة أبو المطامير يفيد بمصرع شخص وإصابة 5 آخرين، جراء وقوع حادث تصادم بين «توكتوك» وسيارة نصف نقل، في نطاق ذات المركز، وجرى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.