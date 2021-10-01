في ذكرى تأسيس الصين الـ72: بكين ترفع علمها في احتفال بهيج «صور»

بمناسبة ذكرى تأسيس الصين ال 72، التي توافق أيضا العيد الوطني الصيني، نظمت الصين مراسم رفع العلم الوطني لها، احتفالا بالذكرى الـ72 لتأسيسها وذلك في ميدان تيان آن من في العاصمة الصينية بكين.

ذكرى تأسيس الصين وحفل بهيج

شهد الحفل عروضا عسكرية وموسيقية عسكرية، كما شهد تواجدا جماهيريا، من الرجال والنساء والأطفال الذين رفعوا العلم الصيني في أيديهم، احتفالا بذكرى تأسيس الصين، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وعقد مجلس الدولة الصيني، أمس، الخميس، حفل استقبال في قاعة الشعب الكبرى في بكين، بمناسبة ذكرى تأسيس الصين الـ72.

مجلس الدولة يقيم حفل استقبال

وأقيم حفل الاستقبال قبل موعد ذكرى تأسيس الصين بيوم، وحضره قادة الحزب الشيوعي الصيني والدولة، شي جين بينغ ولي كه تشيانغ ولي تشان شو ووانغ يانغ ووانغ هو نينغ وتشاو له جي وهان تشنغ ووانغ تشي شان، ونحو 500 ضيف من الداخل والخارج.

إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة

وألقى رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ كلمة خلال حفل الاستقبال، قائلا: «إن هذا العام يوافق الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، وفي ظل قيادة الحزب الشيوعي الصيني، حققت الصين تطورا بارزا طيلة فترة الـ72 عاما الماضية جذب انتباه العالم، لا سيما إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، والشروع في السعي الجديد للبناء الكامل لدولة اشتراكية حديثة».

وأضاف لي، في كلمته بمناسبة ذكرى تأسيس الصين الـ 72، أن الأداء الاقتصادي للصين يتمتع بتعافٍ ونمو مستدامين، كما أن مستويات معيشة الشعب تستمر في التحسن.

وتابع: «خلال طريقنا قُدما، لا زلنا نواجه العديد من الصعوبات والتحديات، ولا تزال الرحلة طويلة نحو تحقيق الهدف المئوي الثاني، مشددا على أن التنمية هي أساس التغلب على جميع التحديات».