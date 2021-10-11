القصة الكاملة لشائعة انهيار سقف أحد فصول مدرسة في العجمي

تسببت شائعة بانهيار سقف أحد فصول مدرسة «الشهيد ثروت جلال»، بإدارة العجمي التعليمية في الإسكندرية، أمس، في حالة من الرعب والفزع بين أولياء أمور الطلاب الذين اقتحموا المدرسة عنوة من أجل الإطمئنان على أبناءهم بعد انتشار الشائعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

حقيقة انهيار سقف مدرسة بالعجمي

وقال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية، إن لجنة انتقلت برئاسة الدكتورة رحاب جابر مدير عام الإدارة، ومحمد سليمان وكيل الادارة، وأعضاء مجلس أمناء الإدارة، لإنهاء الأزمة، حيث تم الاطمئنان على جميع الطلاب.

وأوضح أن ما تردد بين أولياء الأمور بشأن إنهيار سقف أحد الفصول في مدرسة الشهيد ثروت جلال، غير صحيح حيث تبين أنها شائعة تم ترويجها في محاولة لإثارة الرعب، لافتا إلى أن هناك من يستهدفون تعطيل العملية التعليمية وبث الرعب في نفوس أولياء الأمور.

اقتحام 3 آلاف ولي أمر بوابة مدرسة في الإسكندرية

وتسببت الشائعة التي انتشرت بين أولياء الأمور في اقتحام المدرسة الكائنة بالإسكندرية، خوفاً على أطفالهم، حيث دخل المدرسة أكثر من ثلاثة آلاف ولي أمر، وتمكنت إدارة المدرسة من إخراج جميع الطلاب وتسليمهم لذويهم دون حدوث مكروه لأي طالب.

وأهابت إدارة العجمي التعليمية في الإسكندرية، كافة أولياء الامور بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية المشددة حيال التجاوزات غير القانونية.