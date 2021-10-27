التأجيلات تلاحق مسلسل قطاع الطرق الموسم السابع بسبب الخلافات

انتظر قطاع كبير من عشاق الدراما التركية إذاعة أولى حلقات مسلسل قطاع الطرق الموسم السابع، والتي كان من المقرر إذاعتها على قناة «A TV»، مساء أمس، ولكن القناة لم تذيع الحلقة الجديدة مما تسبب في حالة من خيبة الأمل والغضب لدى جمهور المسلسل، خاصة أنَّه ليس التأجيل الأول، فكان من المحدد أن يُذاع الموسم الجديد في سبتمبر الماضي، ولكن أدت الخلافات داخل الشركة المنتجة إلى تأجيل عرضه حتى نهاية أكتوبر الجاري.

أزمة جديدة تضرب مسلسل قطاع الطرق الموسم السابع

وانهالت التساؤلات عن موعد إذاعة مسلسل قطاع الطرق الموسم السابع، من قبل الجمهور عبر الحسابات الرسمية لأبطال العمل على منصات التواصل الاجتماعي، بينما أغلقت القناة التعليقات على حسابها الرسمي بـ«تويتر».

وعن عدم إذاعة الحلقة بعد الإعلان عن موعدها، قال الممثل التركي أوكتاي كينارجا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «في أقرب فرصة سيتمّ تقديم توضيح بخصوص هذا الموضوع».

وكان من المقرر أنَّ تذيع قناة «A TV»، في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس أول حلقات الموسم السابع من مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم، ولكن تفاجأ الجمهور بعدم إذاعة الحلقة وعرض فيلم بعنوان «مال الأب» في نفس التوقيت.

وكشف الصحفي علي أيوب أغلو، تفاصيل الخلاف بين شركة الإنتاج والقناة والذي تسبب في عدم إذاعة الحلقة، وذلك وفقا لما نقلته الصفحة الرسمية للمسلسل على «فيس بوك»، موضحًا أنَّ الخلاف بين شركة الإنتاج وإدارة القناة يرجع إلى الزيادة المالية التي طلبتها الشركة من أجل الممثلين الجدد والتكاليف الخاصة بالإنتاج، وتمت الموافقة بعد مفاوضات طويلة، وعلى أساس تلك الموافقة بدأت الشركة التصوير، وبعد انتهاء تصوير الحلقة الأولى لم توقع القناة على الاتفاقية الجديدة.

الغضب يسيطر على جمهور «قطاع الطرق»: «المسلسل أكبر من القناة»

وأدى ذلك الموقف إلى حالة من الغضب لدى جمهور المسلسل على إحدى الصفحات الخاصة، حيث علق أحد المتابعين: «هل نتوقع أن يذاع المسلسل على قناة أخرى أو تنحل المشكلة»، بينما أضافت إحدى المتابعات: «بعد اللي صار ما أظن شيء يتصلح، المشاهدين انصدموا والقناة أغلقت التعليقات.. المسلسل أكبر من القناة».