جريمة عزبة البحر بالإسكندرية.. «كيس مخدة» وعصا خشبية أدوات تعذيب الضحية

هزت جريمة عزبة البحر، محافظة الإسكندرية، وذلك بعد الكشف عن تفاصيل وقوع الجريمة التي كانت من شهر أمام مقابر خورشيد شرق الإسكندرية، حيث وفقا لتحقيقات النيابة مع المهتمين تم الاعتداء بالتناوب جنسيا على طفلة والقيام بتعذيبها بأبشع أنواع التعذيب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وجرى إلقاء جثتها أمام مقابر خورشيد شرق الإسكندرية.

تفاصيل جريمة عزبة البحر في الإسكندرية

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بعد القبض على المتهمين، لغز الجريمة، وقام المتهم الأول بتمثيلها، موضحا أنه استدرج المجني عليها لإحدى الشقق التي توجد في منطقة عزبة البحر، واعتدى عليها جنسيا هو ونجل عمته، وتم تعذيبها حتى الموت، كما تم الاستعانة بصديقهما الثالث لنقل جثتها إلى المقابر للتخلص منها نهائيا.

مسرح جريمة عزبة بحر في الإسكندرية

وعند تمثيل الجريمة، جرى انتقال المتهمين إلى مسرح الجريمة، وهي الشقة الخاصة بالمتهم الأول في عزبة البحر، وتبين من معاينة الشقة وجود آثار دماء في الأرض، إضافة إلى قطعة حديدية وكيس مخدة على هيئة كرباج وقميص وفانلة وملاية بها آثار دماء، حيث تم التحفظ عليهم من قبل ضباط قسم الرمل، إضافة إلى تعيين حراسة على مسرح الجريمة.

ومثّل المتهم الأول مشهد الاعتداء والتعذيب على المجني عليها هو والمتهم الثاني، والذي بدأ باستخدام «كسوة مخدة» لها مسمى «طره» تشبه الكرباج، وعصا خشبية، وقطعة حديدية، إضافة إلى القيام بإطفاء السجائر بأنحاء جسمها، ومنعها عن الطعام والشراب نهائيًا.

جريمة عزبة بحر في الإسكندرية.. بلاغ بوجود جثة

وبدأت الواقعة حينما تلقى قسم شرطة الرمل ثان، بلاغا من المارة، يفيد وجود جثة فتاة متوفاة مسجاة على الأرض أمام مقابر خورشيد طريق «الإسكندرية - القاهرة» الزراعي، وعند انتقال ضباط وحدة مباحث القسم، تبين من الفحص أن الجثة لفتاة صغيرة ظهر عليها آثار تعذيب شديد وإصابات بمختلف أنحاء الجسم، وبجوارها بعض المتعلقات.

كشف لغز جريمة عزبة البحر في الإسكندرية

وشكّل اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة وضبط الجناة لما يتسم به الحادث من خطورة إجرامية.

وتوصلت خطة البحث إلى تحديد شخصية المتوفاة وتدعى «س. أ. م. م» وشهرتها «منة»، وهي طفلة عمرها 14 عاما، مقيمة بعزبة المراغي القديمة، بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث.

المتهم في جريمة عزبة بحر بالإسكندرية وعد الضحية بالزواج

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من «خالد. م. أ. م»، وشهرته «بحر»، 22 عاما، فني الوميتال مقيم عزبة البحر بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، ونجل عمته «حمزة. ص. ع. ح»، 20 عاما، عامل بشركة بترول، مقيم الطابية بمركز كفر الدوار، وصديقهما «حمدي. أ. ح. أ»، وشهرته «الدود» 19 عاما، سائق توك توك مقيم بعزبة الخمسمائة.

وكانت التحريات التي أجرتها مباحث الإسكندرية أكدت قيام الأول والثاني بالتحايل على الضحية، وتظاهر الأول برغبته في الزواج منها وتمكنهما من احتجازها بعد استدراجها بداخل الشقة الخاصة بالأول في منطقة عزبة البحر، وتناوبهما هو والثاني معاشرتها جنسيا حال كونها حدثا.

تعذيب بأدوات مختلفة ومنع الطعام

وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة، بينت قيام الأول والثاني بتعذيبها في مختلف أنحاء جسدها بأدوات مختلفة ومنع الطعام والشراب عنها والتعدي عليها بالضرب بسبب استيائها من معاشرة الثاني لها وتحدثها عنه بصورة مهينة، ما أثار حفيظة كل منهما ضدها بسبب صلة قرابتهما، ما أدى إلى وفاتها.

تحرر المحضر رقم 10738 لسنة 2021 إداري ثان الرمل، وباشرت النيابة العامة التحقيق.