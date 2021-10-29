ضبط ميكانيكي حاول إدخال مخدرات لمحتجز بسجن في سوهاج

ضبطت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين زيارة المحتجزين بسجن مركز شرطة طما شمال سوهاج، ميكانيكي أثناء محاولته إدخال أقراص مخدرة وحشيش داخل طعام، لعاطل محبوس احتياطيا على ذمة قضية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بضبط الخدمات الأمنية المعينة لتأمين زيارة المحبوسين والمحكوم عليهم بسجن مركز شرطة طما من ضبط «محمد.ا.ف»، 15 عاما ميكانيكي ويقيم بدائرة مركز طما، وبحوزته 30 قرص أبتريل المخدر، 4 قطع صغيرة الحجم من مخدر الحشيش زنة حوالي 12 جرام داخل بعض المأكولات حال محاولته إدخالها للمدعو «نصر.و.ن»، 18 سنة عاطل ويقيم بندر طما، والمحبوس إحتياطياً علي ذمة قضية.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها للمذكور، وحرر محضر بالواقعة عقب ضبط المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن عملية إدخال الطعام للمحتجزين في مراكز واقسام الشرطة بسوهاج، تخضع لرقابة دقيقة من قبل الخدمات المكلفة بتأمين الزيارات للمحبوسين، ويتم بشكل دوري تدريب الخدمات على كيفية تفتيش الطعام والملابس التي يتم إدخالها للمحبوسين، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط العديد من حالات إدخال مخدرات للمحبوسين، وكذلك إدخال هواتف وآلات حادة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم عبر تحرير المحاضر اللازمة وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ شئونها حيال تلك الوقائع.