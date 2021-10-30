التفاصيل الكاملة لأزمة فيلم «مَن أحياها»: انتهت بالاعتذار

تحدث إمام أحمد، الباحث بوحدة الأفلام الوثائقية بشبكة قنوات «DMC» والصحفي بجريدة «الوطن»، عن تفاصيل حالة الجدل حول «ريش نعام» و«من أحياها» للقضاء على العشوائيات، حيث إنه وفي 11 فبراير من العام الجاري أذيع الفيلم الوثائقي «من أحياها»، على كل قنوات الشبكة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو فيلم من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية لشبكة قنوات «DMC».

أحمد: فيلم «ريش نعام» تم السطو فيه على الفيلم الوثائقي الأصلي «من أحياها»

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، اليوم الجمعة، أنه وفي واقعة غير مسبوقة ودون احترام للملكية أو الجهة المالكة قام صندوق التنمية الحضارية بتشويه الفيلم، وتم إصدار بيان من الصندوق أعلن فيه أن الصندوق سيطرح فيلم باسم «ريش نعام»، وتم السطو فيه على الفيلم الوثائقي الأصلي «من أحياها» على مستوى الصوت أو الصورة وإعادة تقديمه باسم جديد.

أحمد: تقطيع أجزاء من الفيلم وتشويهه بتدخلات فنية أضرت به

وواصل قائلا: «تم تقطيع أجزاء من الفيلم، وتشويهه بتدخلات فنية أضرت بالفيلم، والمادة المقدمة الصندوق أعلن في بيانه الأول أنه فيلم من إنتاج الصندوق، وهو أمر غير صحيح، والمادة المتضمنة بالفيلم تعود ملكيتها لشبكة DMC».

أحمد: كان فيه درجة من المن أو المعايرة

وأوضح أنه وفي بيان لاحق للصندوق تغير التوصيف وقيل إنه تجميعة لمواد منشورة في قنوات عديدة، وفي المرة الثالثة قيل إنه حتى الفيلم أصدرته إحدى الجهات أو القنوات فلولا مساعدة الصندوق لما كان ليخرج للنور، «ده كان فيه درجة من المن أو المعايرة، وإحنا لم ننفي دور الصندوق، والسيد خالد صديق كان ضيفا في الفيلم وغيره من المسؤولين».

رئيس صندوق التنمية الحضارية عن فيلم «من أحياها»: «لن نكابر ووقعنا في خطأ»

من جانبه، قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن الفيلم الوثائقي «من أحياها» هو أحد أقوى الأفلام الوثائقية وأشاد بدور صناع المحتوى والقائمين عليه، «بعترف دلوقتي أن الفيلم من أقوى الأفلام، وبعترف أننا خدنا مقطوعات كتير من قنوات كتير، وإحنا مأنتجناش فيلم ولكن جمعنا فيلم وثائقي لتوثيق كذا، ومقولناش كلمة إنتاج».

صديق: الفيلم من أقوى الأفلام اللي اتقدمت بشكل محترف ومهني

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية له بالبرنامج، أنه ومع البحث على مواد من أجل تجميع ذلك الفيلم استعنا بأقوى فيلم تم إنتاجه وهو فيلم «من أحياها»، «الفيلم من أقوى الأفلام اللي اتقدمت بشكل محترف ومهني، ولن نكابر ونقول أنه محصلش ولكن أحنا جمعنا مادة من كل الأفلام».

صديق: سميناه فيلم وثائقي لعدم خبرتنا في هذا المجال وهو خطأ مننا

وواصل: «سميناه فيلم وثائقي لعدم خبرتنا في هذا المجال وهو خطأ مننا، ومش عيب أننا نقول إننا مش ناس حريفة في المواضيع دي، وكنا نتوقع أننا والمنظومة الإعلامية للدولة حاجة واحدة، وإحنا الاتنين المفروض نعلن عن نجاح الدولة، وفيلم من أحياها مش فيلم درامي خصصت فلوس فيه».

وتابع: «اللي محزني أننا بنمثل الدولة في تطوير العشوائيات وأنتوا بتمثلوا الدولة في إنتاج الأفلام الهادفة، وعايزين نفرح مع بعض بنجاحات الدولة والقيادة السياسية، ولو الموضوع هيسبب جرح أو مشكلة كبيرة فليه لا مانعتذرش عن خطأ غير مقصود، وكنت متوقع أنهم هيشيدوا بفكرة أن فيلمنا قوى وطلع أقوى فيلم في نظر الجهة المسؤولة عن تطوير العشوائيات».

إمام أحمد: «أنا سمعت كلام المهندس خالد واعتذاره عن خطأ حدث»

واختتم إمام أحمد مكالمته بقوله: «أنا سمعت كلام المهندس خالد واعتذاره عن خطأ حدث، والأمر خاص بالمؤسسة».