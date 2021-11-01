بدء عزاء السياسي الراحل عبد الغفار شكر «صور»

بدأ في السادسة مساء اليوم، عزاء السياسي الراحل عبد الغفار شكر، وذلك بدار مناسبات جمعية وسط المعادي بجوار مسجد الرحمة.

جنازة السياسي الراحل عبدالغفار شكر

وشيعت أسرة السياسي الراحل عبد الغفار شكر وأهالي قرية تيرة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلة، جثمانه أمس، بعد أن وافته المنية عن عمر يناهز 85 عامًا.

وشغل الراحل، منصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما أسس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وكان قياديا سابقا بحزب التجمع.

ميلاد السياسي الراحل عبد الغفار شكر

ولد السياسي الراحل في 27 مايو 1936 بقرية تيرة مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، وكان جده عمدة للقرية ثم أصبح والده عمدة خلال الفترة من 1943 إلى 1946، وتم فصل والده من العمودية لأسباب تتعلق بمناصرته لحزب الوفد، وتوفي والده في مايو 1947 بالسكتة القلبية وكان عمره حينها 11 عاما، تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1958.

حياة عبد الغفار شكر السياسية

بدأ «شكر» حياته السياسية في عامه السابع عشر، حيث التحق بهيئة التحرير في عام 1953 ثم بالاتحاد القومي عام 1958، ثم الاتحاد الاشتراكي عام 1963، وفي عام 1964، أصبح أمينا للتثقيف في تنظيم الشباب الاشتراكي الذي كان يعتبر أحد الأجهزة المعلنة للاتحاد الاشتراكي.

كتب السياسي الراحل عبدالغفار شكر

ألف كتابين عن تجربته مع الاشتراكية؛ الأول بعنوان: «منظمة الشباب الاشتراكي: تجربة مصرية في إعداد القيادات 1963 – 1976»، والثاني: «الطليعة العربية التنظيم القومي السري لجماعة عبد الناصر 1965 -1986».