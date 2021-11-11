مواصفات وأسعار سيارة ساوايست DX3.. تبدأ من 289 ألف جنيه للفئة الأولى

تشهد سوق السيارات المصرية زيادات متكررة في الأسعار خلال الآونة الأخيرة بسبب العديد من المشاكل الإنتاجية التي يعيشها القطاع عالمياً منذ انتشار وباء كورونا، إضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية التي ظهرت مؤخراً وتسببت في خفض كثير من الشركات لإنتاجها.

ومن أبرز السيارت التي شهدت زيادة مؤخراً في أسعارها سيارة ساوايست DX3، حيث وصلت الزيادة إلى 8 آلاف جنيه على جميع فئاتها في السوق المصرية، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مواصفات وأسعار السيارة في السوق المصرية.

أسعار ساوايست DX3

ويجري تصنيع السيارة وتجميعها في الصين، وتتوافر في السوق المصرية بخمس فئات مختلفة التجهيزات، والفئة الأولى بسعر 289 ألف جنيه، والثانية بسعر 294 ألف جنيه، والثالثة بسعر 305 آلاف جنيه، والرابعة بسعر 315 ألف جنيه، والفئة الخامسة بسعر 357 ألف جنيه.

مواصفات ساوايست DX3

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 156 حصانا، وعزم أقصى للدوران 215 نيوتن/ متر؛ متصل بناقر حركة أوتوماتيكي من طراز CVT مكون من 8 سرعات.

كما تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة الـ100كم / ساعة في غضون 11.5 ثانية، وتستهلك متوسط 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم.

وتتوافر السيارة بعدة مواصفات للأمان، منها وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

أما فيما يتعلق بأنظمة الصوت، فالسيارة مزودة بنظام تحكم في محرك القيادة، ومدخلي AUX وUSB، وبلوتوث.

كما تأتي مزودة بريموت كنترول، ومرايات كهرباء، ومرايات ضم، وكراسي كهربائية، وفتحة سقف بانوراما.