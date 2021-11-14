الخطيب: نجاح مصر في التعامل مع كورونا أدهش أعداء الدولة

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إن القيادة السياسية تطمح إلي أن تكون مصر عام 2030 دولة رائدة على مستوى المنطقة.. في كافة المجالات، لذا تسعى القيادة السياسية لتحقيق التطوير بشكل عرضي يشمل كافة القطاعات، «ما كان لأحد أن يتخيل أنه في 7 سنوات تنتقل الدولة من مجتمع كان بينه وبين الفوضي شعرة إلى دولة مستقرة تقف على أرض صلبة».

الخطيب: الاستقرار الاقتصادي تحقق بخطوات إصلاحية

أضاف «الخطيب»، خلال استضافته في برنامج «صباح البلد»، الذي تقدمه الإعلامية رشا مجدي، ويذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تعامل الدولة المصرية مع أزمة كورونا -التي سقطت فيها دولا كبرى- كان تعاملا احترافيا بقدر عال من الذكاء والمسؤولية، «مصر في أزمة كورونا حافظت على الاستقرار الاقتصادي نتيجة الإجراءات المسبقة التي اتخذتها الدولة، وكانت صعبة.. كالإصلاح الاقتصادي، لكن تلك الإجراءات حافظت على مصر في وقت الأزمة، وده كان مسار دهشة لأعداء الدولة المصرية».

الخطيب: مصر صنعت معجزة في أزمة كورونا

أوضح «الخطيب» أن مصر من الدول القليلة التي وفرت لقاح كورونا لمواطنيها.. في وقت مبكر، والقيادة السياسية عملت على توفير اللقاح لمواطنيها منذ اليوم الأول للجائحة، «فيه خبر يقول أنه مفيش موظف أو طالب إلا ولازم يأخد اللقاح، مين من دول العالم الثالث عملت ده، مفيش، ودي معجزة».

وأكد أن قرار القيادة السياسية بالإصلاح الاقتصادي في عام 2016 لم يكن استقراءً للمستقبل أو جاء تنبؤ بجائحة كورونا، بقدر ما كان القرار الأصوب الذي يجب اتخاذه من أجل إحداث إصلاحا أكبر لصالح الاقتصادي الوطني، «ده كان قرار صح لازم يتاخد في وقته، وبعض الاقتصاديين قالوا أنه قرار تأخر قليلا، وكان له تبعات اقتصادية ضخمة».