حجر منزلي لأكثر من 3 آلاف شخص في لا بالما.. وإنقاذ 147 مهاجرا بالمغرب

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، إعلان السطات الإسبانية، حجرا منزليا لأكثر من 3 آلاف شخص في جزيرة «لا بالما» الإسبانية والتي تشهد ثوران «بركان كومبرفيجا»، منذ 19 سبتمبر الماضي، كما شهدت المغرب، قيام خفر السواحل بعملية إنقاذ 147 مهاجرا إفريقيا وآسيويا.

أعلنت السلطات الإسبانية، حجرا منزليا لأكثر من 3 آلاف شخص في جزيرة «لا بالما» الإسبانية في المحيط الأطلسي، والتي تشهد ثوران بركان «بركان كومبرفيجا»، منذ 19 سبتمبر الماضي، بسبب انبعاث غازات سامة.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، أظهرت لقطات رصدها معهد «جزر الكناري» للبراكين، سرعة تدفق كبيرة للحمم المتدفقة من البركان، على نحو أثار مخاوف من اتساع رقعتها وامتدادها إلى مناطق جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وثوران «بركان كومبرفيجا»، هو الأول منذ 50 عاما، وتفجر جزء آخر من سلسلة البراكين نفسها، يعرف بـ بركان تينيجيا» بـ جنوب الجزيرة الإسبانية، في عام 1971، فيما ثار «بركان نامبروكي» في 1949.

وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أعلن في وقت سابق، أن بلاده ستطلب رسميا من «المفوضية الأوروبية» تفعيل صندوق التضامن الأوروبي للحصول على موارد إضافية لإصلاح الأضرار الناجمة عن البركان.

الحمم البركانية تدمر نحو 2651 مبنى منذ بداية الثوران

من جانبها، قالت شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية، إن الحمم الناتجة عن البركان غطت مساحة 1065.9 هكتار«1 هكتار = 10000 متر مربع = 2471 فدان»، من الجزيرة، كما دمرت الحمم، نحو 2651 مبنى منذ بداية الثوران.

Más imágenes desde la montaña de La Laguna at 10.20 hora canaria / More footage from La Laguna mountain at 10.20 am Canarian time pic.twitter.com/hwz0nHTU2Q — INVOLCAN (@involcan) November 22, 2021

Imágenes de la entrada de la lava al mar a más 17.15 hora canaria grabadas por un equipo de INVOLCAN / Images of the entrance of the lava to the sea at 5:15 pm Canarian time recorded by an INVOLCAN team pic.twitter.com/APf8ftGEAY — INVOLCAN (@involcan) November 22, 2021

الأمم المتحدة: 13 مليون دولار أمريكي لـ الاستجابة العاجلة لـ فيضانات جنوب السودان

من جانبه، خصصت منظمة الأمم المتحدة، 13 مليون دولار أمريكي من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ للاستجابة العاجلة للفيضانات في جنوب السودان، فيما قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أمس الاثنين، إن حوالي 809 آلاف شخص تضرروا بسبب الفيضانات الهائلة في أجزاء كثيرة من البلاد، والتي تفاقمت بسبب تصاعد العنف في مناطق مثل تامبورا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي المغرب، أعلن مصدر عسكري، أن وحدات خفر السواحل أنقذت، أمس الاثنين، 147 مهاجرا إفريقيا وآسيويا، مشيرا إلى أن معظم من تم إنقاذهم ينحدرون من إفريقيا و10 بلدان آسيوية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق آخر، تمكن ملثمان في المغرب من السطو على عربة مصفحة لنقل الأموال بـ طنجة في شمالي البلاد، واستوليا على قرابة 160 مليون سنتيم مغربيي «الدرهم المغربي يتكون من 100 سنتيم»، فيما قالت وسائل إعلام مغربية، أن عملية السطو كانت بتخطيط مسبق

وفي السعودية، ألقت السلطات الأمنية، أمس الاثنين، القبض على مواطن سعودي، من أرباب السوابق، بحوزته 1.9 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر بمنطقة حائل الواقعة شمال غربي البلاد.

وقال المتحدث الرسمي لـ المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إنه تم إحالة المتهم إلى النيابة العامة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».