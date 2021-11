حجر منزلي لأكثر من 3 آلاف شخص في لا بالما.. وإنقاذ 147 مهاجرا بالمغرب

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، إعلان السطات الإسبانية، حجرا منزليا لأكثر من 3 آلاف شخص في جزيرة «لا بالما» الإسبانية والتي تشهد ثوران «بركان كومبرفيجا»، منذ 19 سبتمبر الماضي، كما شهدت المغرب، قيام خفر السواحل بعملية إنقاذ 147 مهاجرا إفريقيا وآسيويا.

أعلنت السلطات الإسبانية، حجرا منزليا لأكثر من 3 آلاف شخص في جزيرة «لا بالما» الإسبانية في المحيط الأطلسي، والتي تشهد ثوران بركان «بركان كومبرفيجا»، منذ 19 سبتمبر الماضي، بسبب انبعاث غازات سامة.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، أظهرت لقطات رصدها معهد «جزر الكناري» للبراكين، سرعة تدفق كبيرة للحمم المتدفقة من البركان، على نحو أثار مخاوف من اتساع رقعتها وامتدادها إلى مناطق جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وثوران «بركان كومبرفيجا»، هو الأول منذ 50 عاما، وتفجر جزء آخر من سلسلة البراكين نفسها، يعرف بـ بركان تينيجيا» بـ جنوب الجزيرة الإسبانية، في عام 1971، فيما ثار «بركان نامبروكي» في 1949.

وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أعلن في وقت سابق، أن بلاده ستطلب رسميا من «المفوضية الأوروبية» تفعيل صندوق التضامن الأوروبي للحصول على موارد إضافية لإصلاح الأضرار الناجمة عن البركان.

من جانبها، قالت شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية، إن الحمم الناتجة عن البركان غطت مساحة 1065.9 هكتار«1 هكتار = 10000 متر مربع = 2471 فدان»، من الجزيرة، كما دمرت الحمم، نحو 2651 مبنى منذ بداية الثوران.

Más imágenes desde la montaña de La Laguna at 10.20 hora canaria / More footage from La Laguna mountain at 10.20 am Canarian time pic.twitter.com/hwz0nHTU2Q

Imágenes de la entrada de la lava al mar a más 17.15 hora canaria grabadas por un equipo de INVOLCAN / Images of the entrance of the lava to the sea at 5:15 pm Canarian time recorded by an INVOLCAN team pic.twitter.com/APf8ftGEAY