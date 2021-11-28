شروط توثيق زواج الأجنبية من مصري.. يزيد فارق السن على 25 سنة

وضعت وزارة العدل، مجموعة من الخطوات والإجراءات اللازمة لتوثيق زواج الأجانب من مصريين، وخصصت الوزارة مكتبًا خاصًا بتوثيق هذا الزواج، الذي يخضع لمجموعة من الشروط والإجراءات في مبنى الوزارة في لاظلوغي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، الخطوات اللازمة لتوثيق زواج الأجانب من مصريين، وخاصة في حال زواج الأجنبية من رجل مصري، على النحو التالي:

الأوراق المطلوبة لتوثيق الزواج

1) شهادة عدم ممانعة من سفارة الزوجة الأجنبية داخل مصر، مصدق عليها من الخارجية المصرية ومذكور فيها الديانة والحالة الاجتماعية.

2) جواز سفر الزوجة الأجنبية مختوم بختم الإقامة، ويجب الرجوع في هذه الحالة إلى رئيس المكتب لاختلاف نظامة الإقامة للدول.

3) شهادتا فحص طبي لراغبي الزواج.

4) 5 صور شخصية للزوجين.

6) بطاقة الزوج المصري.

شروط زواج الأجنبية من مصري

1) حضور الزوج والزوجة بشخصهما أو بوكيل.

2) وجود شاهدي عدل بالإضافة إلى طابع أسرة، الذي يتم شراؤه من مجمع التحرير بالقاهرة.

3) أن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبًا ويفترض ألا يزيد على 25 عامًا.

4) يجب أن تكون إقامة الزوجة الأجنبية في مصر بغرض غير السياحة، الذي يتم إثباته من خلال الحصول على ختم بالاقامة المؤقتة على جواز سفرها من ادارة الجوازات والهجرة بمجمع التحرير بالقاهرة.

5) ألا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 عامًا.

6) تقديم شهادة من الطرف الأجنبي (الزوجة) الراغب في الزواج من سفارتها الكائنة في جمهورية مصر العربية بحالتها الاجتماعية وسنها وديانتها، ويجب شهادة بإثبات الديانة سواء مسيحية أو يهودية؛ لأن القانون يمنع الزواج من ملحدة.

7) تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي (الزوجة) الراغب في الزواج، من سفارته تفيد عدم ممانعة دولتها في الزواج.

بعد توافر الشروط اللازمة، وإتمام الأوراق والانتهاء من الإجراءات المطلوبة، يتم التوجه إلى مكتب زواج الأجانب بمبنى وزارة العدل في ميدان لاظوغلي بالقاهرة، لإنهاء إجراءات التوثيق، والحصول على عقد الزواج الذي يتم ختمه من الشهر العقاري المختص والكائن بجوار نقابة المحامين بالقاهرة ثم يتم توثيقه من أي مكتب توثيق تابع لوزارة الخارجية المصرية.

وبعد الانتهاء من كافة إجراءات التوثيق يتم التوجه إلى سفارة الزوجة؛ لاستيفاء باقي الإجراءات، وبعدها يكون الزوج جاهزًا من الناحية القانونية للسفر والالتحاق بزوجته.