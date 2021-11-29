الجمهور لياسمين عبدالعزيز: «حمد الله على السلامة ومنتظرين الحلقة على نار»

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر موقع الفيديوهات والصور انستجرام برومو أول ظهور لها خلال برنامج «معكم مني الشاذلي» بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة.

وانهالت على «ياسمين» التعليقات من الوسط الفني والجمهور، حيث علقت ياسمين رئيس «حمدالله علي سلامتك»، وقالت الفنانة صفاء سلطان «حبيبة قلبي ألف حمدالله على سلامتك والله دعيت لك من قلبي كنت حاسة إنك راجعة وضحتك الحلوة ترجع تنور دنيتنا كلنا ربنا يحميكي».

وقالت ندي بسيوني «حمدالله عالسلامة ياروحي الحمدلله إنك بخير وقوية هي دي ياسمين الجميلة».

كما جاءت تعلقات الجمهور كالتالي: «أنا بموت فيكي وكنت بدعيلك نورتي حياتنا والله»، وعلق أخر «حمدالله على السلامة وحشتينا منتظرين الحلقة على نار»، وقال أخر«البرومو كسر الدنيا وأكيد الحلقة هتكسر أكتر».

برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع مني الشاذلي

ونشرت أمس الصفحة الرسمية لبرنامج «معكم منى الشاذلي» للإعلامية منى الشاذلي، المذاع على شاشة قناة «cbc»، برومو حلقة للفنانة ياسمين عبدالعزيز، في أول ظهور لها بعد أزمتها.

قالت ياسمين خلال البرومو: «كنت بموت وجاتلي رسالة «التربى بيجهز التربة»، وقلت لأخويا الكبير خلي بالك من ولادي، مش قادرة أصدق إنى قاعدة في برنامج وبتكلم عن الموضوع ده، 3 حاجات مبتشتريش بالفلوس: الصحة والاحترام وحب الناس».

وأضافت «شفت معدتي برة جسمي.. وقلت لأخويا الكبير: خلي بالك من ولادي، أحمد العوضي حط رأسه على رأسي وكان بيعيط».