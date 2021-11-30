أستاذ مناعة: «أوميكرون» لن يكون شديد الخطورة بقدر سرعة انتشاره 

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن العالم به 38 مليون شخص مصاب بمرض الإيدز، وهناك أدوية تباع لعلاج الإيدز لتحقيق مكاسب لشركات الأدوية، رغم عدم الوصول لأي دواء للمرض، بالرغم من مرور 40 عامًا على ظهوره بالعالم، كما أن هناك ملايين من المواطنين توفوا متأثرين بإصابتهم بالإيدز على مدار 40 سنة حول العالم، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم».

متحور «أوميكرون» لن يكون شديد الخطورة بقدر سرعة انتشاره

وعلق «مصباح»، على اليوم العالمي للإيدز، الذي يحتفل العالم به غدًا، موضحًا أن شركة مودرنا، تعمل على لقاح للإيدز سيتم طرحه بنهاية 2023، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك دراسات تُجرى للتعرف على مدى تأثير متحور كورونا الجديد الذي ظهر في جنوب أفريقيا «أوميكرون» على فاعلية اللقاحات، متوقعًا أن متحور «أوميكرون» لن يكون شديد الخطورة، بقدر سرعة انتشاره بالدول، «متحور كورونا لن يكون له تأثير سلبي شديد الخطورة ولكنه قد يكون سريع الانتشار فقط».

هناك صراعات وحروب اقتصادية تحدث بين شركات إنتاج اللقاحات

وأشار أستاذ المناعة إلى أن هناك صراعات وحروبا اقتصادية تحدث بين شركات إنتاج اللقاحات والأدوية في العالم، في ظل جائحة كورونا بكل الدول، كما أن هناك مبالغة في تناول متحور كورونا الجديد «أوميكرون» الذي ظهر في جنوب أفريقيا، مؤكدًا أن الصراعات بين شركات إنتاج اللقاحات تحدث الآن للخروج بلقاح ضد «أوميكرون».